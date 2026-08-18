ADAM ET ROPÉ（アダム エ ロペ）が展開する、10のカルチャーをバックグラウンドにしたレーベル「10Culture（テンカルチャー）と、映画『バッファロー'66』（配給：Filmarks）とのコラボレーションアイテム「Buffalo 66 × 10Culture」の発売を記念し、渋谷ホワイトシネクイントほか全国5館にて、2026年9月11日より1週間限定で上映が行われることが決定した。なお、『バッファロー'66』は、これが日本最終上映となる。

「Buffalo 66 × 10Culture」の発売を記念し、『バッファロー'66』が9月11日より1週間限定で上映

『バッファロー'66』は、1991年のスーパーボウルの勝敗をプロットに散りばめつつ、ダメ男だがなぜか憎めない主人公の人生模様と、彼の全てを優しく受け止めようとする少女を描いた作品。ミュージシャンや俳優、画家などの活動で知られるヴィンセント・ギャロの初監督作品で、本作では監督を務めた以外、脚本、音楽を手掛け、主人公ビリーを演じている。オフビートな演出で男女のラブストーリーを描いた本作は、公開当時、ミニシアターブームの中で大ヒットを記録。ビリーと行動を共にする少女レイラを『アダムス・ファミリー』（1991）のクリスティーナ・リッチが演じたほか、ベン・ギャザラ、アンジェリカ・ヒューストンなど実力派俳優も出演している。

本作は、日本国内の上映権利が2026年9月で終了となるため、日本での上映は、今回が最後となる。また、今回の上映決定に伴い、上映劇場（一部劇場を除く）および「Filmarks Store」（オンライン）にて、コラボレーションアイテムを数量限定で販売する。上映劇場は以下の通り。

［北海道］札幌シネマフロンティア

［東京］WHITE CINE QUINTO

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ

［京都］MOVIX京都

［大阪］イオンシネマ シアタス心斎橋

チケット販売は、各劇場にて行う。劇場により、上映日・上映期間が異なる。料金は1,700円均一で、各種サービスデーや他の割引サービス、無料券・招待券・優待券は利用できない。なお、プレミアムシート等により料金が異なる場合がある。