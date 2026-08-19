巨匠たちがアメリカの闇を抉り出したハリウッドメジャースタジオ5作品（『ソイレント・グリーン』『クルージング』『バッドランズ』『殺しの分け前/ポイント・ブランク』『砂丘』）の上映権消滅を目前に目黒シネマにて急遽＜緊急集中最終上映＞が決定した。これにあわせ、新たに緊急合体予告編が公開となっている。

近年立て続けにリバイバル公開がなされてきた60年代から80年代の ハリウッドメジャースタジオ作品、『ソイレント・グリーン』『クルージング』『バッドランズ』『殺しの分け前/ポイント・ブランク』『砂丘』の5作品の日本国内上映権が終了間際であることが明らかになり、東京・目黒シネマにて急遽、8月24日、27日、29日の 3日間に＜緊急集中最終上映＞を実施する運びとなった。それぞれの3日間すべてで5作品を上映、各日一日で全5作品を一気に鑑賞できるスケジュールとなる。

『ソイレント・グリーン』

『ソイレント・グリーン』（1973）は、SF作家ハリイ・ハリスンの小説『人間がいっぱい』を、『ミクロの決死圏』（1966）などで知られるリチャード・フライシャー映画化。人口爆発、環境破壊、食糧難、格差社会で地球が限界を超えてしまった状況を描く。

『ソイレント・ グリーン 《デジタル・リマスター版》』

出演：チャールトン・ヘストン、リー・テイラー・ ヤング、エドワード・G・ロビンソン、ジョセフ・コットン、チャック・コナーズ

監督：リチャード・フライシャー

原作：ハリイ・ハリスン『人間がいっぱい』

製作：ウォルター・ セルツァー、ラッセル・ サッチャー

音楽：フレッド・マイロー

1973年|アメリカ映画|97分|DCP|原題：SOYLENT GREEN

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『クルージング』

『クルージング』（1980）は、『エクソシスト』（1973）や『フレンチ・コネクション』（1971）でメガホンをとったウィリアム・フリードキンが、SMクラブ内の狂態を脚本に盛り込み、NYアンダーグラウンドのゲイ・カルチャーを背景にした実際の連続殺人事件に斬り込んだクライム・サスペンス。

『クルージング』

出演：アル・パチーノ、ポール・ソルヴィーノ、カレン・アレン

脚本・監督：ウィリアム・フリードキン

製作：ジェリー・ワイントローブ

原作：ジェラルド・ウォーカー

音楽：ジャック・ニッチェ

1980年|アメリカ映画|102分|DCP|原題：WILLIAM FRIEDKIN'S CRUISING

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『バッドランズ』

『バッドランズ』（1973）は、『天国の日々』（1978）や『シン・レッド・ライン』（1998）を手掛けたテレンス・マリックの監督デビュー作。1950年代末アメリカ、ネブラスカ州とワイオミング州で約2か月間に11人もが殺害された連続殺人事件、罪を重ねながら逃避行を続けた犯人のチャールズ・スタークウェザーとその恋人キャリル・アン・フューゲートの姿を描いている。

『バッドランズ』

出演：マーティン・シーン、シシー・スペイセク、ウォーレン・オーツ、ラモン・ビエリ

脚本・製作・監督：テレンス・マリック

製作総指揮：エドワード・R・プレスマン

撮影：ブライアン・プロビン、タク・フジモト、ステヴァン・ラーナー

美術監督：ジャック・フィスク

1973年|アメリカ映画|94分|DCP|原題：BADLANDS

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『殺しの分け前/ポイント・ブランク』

『殺しの分け前/ポイント・ブランク』は、『脱出』（1972）や『未来惑星ザルドス』（1974）などで監督を務めたジョン・ブアマンが時空間を断片化し、鮮烈な色彩表現とともに夢と記憶と幻想を交錯 させ、ハリウッド映画の表現規範を破壊したハリウッドデビュー作。

『殺しの分け前/ポイント・ブランク』

出演：リー・マーヴィン、アンジー・ディキンソン、ジョン・ヴァーノン、シャロン・アッカー、キーナン・ウィン

監督：ジョン・ブアマン

製作：ジャド・バーナード ロバート・チャートフ

脚本：アレクサンダー・ジェイコブス、デイヴィッド・ニューハウス、レイフ・ニューハウス

原作：リチャード・スターク『悪党パーカー/人狩り』

撮影監督：フィリップ・H・ラスロップ

1967年|アメリカ映画|92分|DCP|原題：POINT BLANK

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『砂丘』

『砂丘』は、1960年代、世界三大映画祭を制したイタリアの巨匠ミケランジェロ・アントニオーニが大国アメリカの過去と現在を幻視した壮大な黙示録。アントニオーニ初のアメリカ映画であり、メジャースタジオ・MGMから莫大な予算を得て、全世界注視の下に完成させた超大作であり、〈異邦人が視たアメリカ〉の先駆けとなった重要作。

『砂丘』

出演：マーク・フレチェット、ダリア・ハルプリン、ロッド・テイラー

監督・脚本：ミケランジェロ・アントニオーニ

製作：カルロ・ポンティ

脚本：フレッド・ガードナー サム・シェパード トニーノ・グエッラ ク レア・ペプロー

撮影監督：アルフィオ・コンティーニ

美術デザイン：ディーン・タヴォラリス

編集協力：フランコ・アルカッリ

1970年|アメリカ映画|113分|DCP|原題：MICHELANGELO ANTONIONI'S ZABRISKIE POINT

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上映スケジュールは以下の通り。