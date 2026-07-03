A24が贈る儀式体験ホラー『ブリング・ハー・バック』（2026年7月10日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）で監督を務めるダニー＆マイケル・フィリッポウと、ローラ役で出演しているサリー・ホーキンスによる特別鼎談インタビュー映像が公開となった。

『ブリング・ハー・バック』は、『TALK TO ME トーク・トゥー・ミー』（2022）で知られるダニー＆マイケル・フィリッポウ兄弟が監督を務める"儀式体験ホラー"。製作は『TALK TO ME トーク・トゥー・ミー』の北米配給を手がけたA24。

この度、ダニー＆マイケル・フィリッポウと、父親を亡くした兄妹を迎え入れる親切なのにどこか不気味な里親・ローラ役を演じた表現サリー・ホーキンスによる特別鼎談インタビュー映像が公開となった。3人の出会いから、本作を通して生まれた信頼関係、ローラというキャラクターの役作りの裏側を語っている。

はじめに3人の出会いについて、フィリッポウ兄弟は「最初は緊張したけれど、すぐに慣れた。意気投合してからは至福の時だった」と振り返る。サリー・ホーキンスは「私も 2 人には最初からベタぼれよ」と打ち明けると、フィリッポウ兄弟は嬉しそうに頬を緩める。さらにサリーが本作への出演を決めた理由を問われると、「ジャンルではなく、脚本で作品を選ぶ。本作も脚本がリアルだった。ジャンルが何かは関係なく、ストーリー自体がすばらしかった」と回答。続けて、「これだけ自由に話し合える監督は少ない。安心して2人 の"赤ん坊"を任されている気がした」とフィリッポウ兄弟を絶賛した。本作でサリー・ホーキンスが演じたのは、一見優しく親切に振る舞いながら、その笑顔の奥に常軌を逸した狂気を秘めた里親・ローラ。そんな彼女が"ある願い"を叶えるために行う儀式のシーンについて、サリーは「負のスパイラルのように、テイクを重ねるごとに理性を失っていった」と当時を振り返る。これに対しマイケルは「（役に）入り込んでいたから、近づくのが怖かった」と、その⻤気迫る役作りを称賛。サリーは「興奮してきて、正気を失うの。俳優として夢のような役よ」と笑い、フィリッポウ兄弟は揃って「残忍で最高だった」「残忍なほどいい」と、サリー演じるローラに賛辞を贈った。映像のラストには、サリーは「2人とも作品とストーリーに本気でコミットしている。そういう映画に参加できるのは、いつだって楽しい」と 感謝を口にし、「2人には才能がある。一緒に仕事ができる役者は幸せ」と笑顔を見せるとフィリッポウ兄弟は「愛してるよ、サリー」と返し、3人の固い絆を感じさせる温かなシーンで締め括られる。

呪物cafeジュジュとコラボが実施中

イクミママのどうぶつドーナツとのタイアップも決定

また、タイアップ情報も到着。現在、呪物cafeジュジュとコラボを実施中で、期間限定のコラボメニューや特別な店内装飾など、作品にフォーカスした催し物が。「中⻄怪奇菓子工房。」作のコラボクッキーも販売している。さらにイクミママのどうぶつドーナツとのタイアップが決定。"円"をモチーフにしたコラボドーナツを期間限定で販売する。本作の映画半券を提示すると、プレーンドーナツを1個プレゼントするスペシャル企画も実施するとのことだ。