都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』（2026年9月4日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の上映は、本編終了後に16分のスペシャル映像が追加された「Everything Must Go Edition」として行われることが発表された。

ケイン・パーソンズ監督『バックルームズ』は、16分のスペシャル映像が追加された「Everything Must Go Edition」として上映されることに

『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。

先日、日本での公開日と邦題が発表となり、ロング予告とポスタービジュアル2種が公開された本作だが、日本では、本編終了後に16分のスペシャル映像が追加された「Everything Must Go Edition」として上映されることが明らかになった。「Everything Must Go Edition」は、世界各国の劇場で、7月3日以降の上映から観られるようになるが、日本では公開初日から全劇場でこのバージョンで鑑賞できる。

なお、「Everything Must Go」とは、主人公のクラークが経営する家具店で掲出されている「在庫一掃セール」の看板のことだ が、果たしてその意味するところとは……？ そして、スペシャル映像にどう関係していくのか？ 本編とともに16分ものスペシャル映像にも期待が高まる。

さらに、日本配給のハピネットファントム・スタジオを通じて、製作・本国配給元のA24からのコメントも到着した。「『バックルームズ』が世界中で大旋風を巻き起こしています。映画史が塗り替わる瞬間を我々は目撃しているのです。特に、若い観客の皆さんが劇場に押し寄せてくれていることを嬉しく思います。9月4日に日本でも公開され、皆さんにも本作をお届けできることを心から楽しみにしています。皆さんを＜黄色い部屋＞へ招待します！」と、世界に続き、日本でのさらなる盛り上がりに期待を寄せている。