韓国の実録サスペンス『1971、ハイジャック事件』の日本版ポスタービジュアルと予告編が公開

激動の韓国現代史を元に描かれる極限の実録サスペンス『1971、ハイジャック事件』（配給：ツイン）が2026年11月13日より新宿ピカデリーほか全国公開となる。この度、日本版ポスタービジュアルと予告編が公開となった。

『1971、ハイジャック事件』は、1971年、軍事政権下の韓国で起きたハイジャック事件に基づいて描かれる実録サスペンス。1971年、軍事政権下の韓国。何者かにハイジャックされ北へ向かう韓国の旅客機が、軍事境界線に到達するまであとわずか50分。乗客乗員59人の命を懸けた決死の攻防が始まる。

主人公の副操縦士テインを演じるのは、『チェイサー』（2008）『ベルリンファイル』（2013）『1987、ある闘いの真実』（2017）などで主演を務め、韓国映画を牽引してきたスター俳優ハ・ジョンウ。『テロ，ライブ』（2013）『白頭山大噴火』（2019）といったパニック系のエンターテインメントにも数多く出演してきたハ・ジョンウは、「極限サバイバル」のシチュエーションを得意とする実力派でもあり、決してスーパーヒーローではないテインのキャラクターに豊かな人間味を吹き込む。

さらに、時代に翻弄され凶行へ走ったハイジャック犯の青年ヨンデにヨ・ジング、ベテラン機長ギュシクにソン・ドンイル、客室乗務員オクスンにチェ・スビンという韓国を代表する人気実力派俳優が顔を揃え、それぞれの正義と運命が激しく交錯する衝撃の実話を体現する。

本作のメガホンをとったのは『白頭山大噴火』『アシュラ』（2016）などの話題作で助監督を務めてきたキム・ハンソン。『1987、ある闘いの真実』のキム・ギョンチャンが実際の事件を反映させた脚本を得て、豊富な現場経験を生かし、激烈なサスペンスとアクション、登場人物の「選択」というテーマにこだわったドラマを見事に融合し、鮮烈な長編デビュー作を完成させた。

この度公開となった日本版ポスタービジュアルでは、ハイジャックという絶体絶命の危機に対峙する副操縦士テイン、爆弾を手に機内を掌握するハイジャック犯、そして生死に直面する乗客乗員の極限状況を映し出す。

さらに緊迫感あふれる日本版予告編も公開となっている。映像は、1971年1月23日13時07分、韓国・束草空港を離陸した旅客機内である青年が手製の爆弾を投げる場面から始まる。機体に穴が開き大パニックの中、「黙りやがれ」と威嚇する青年ヨンデは「この飛行機は北に越境する」とハイジャックを宣言。北朝鮮に入ったら生きて戻れない恐怖で慄く乗客たち。「北に行ったら家族は餓死だ」と決死の覚悟で犯人ヨンデを捕まえようと立ち向かうが上手くいかず、逆に乗客の少年に「離せば爆発する」と手製の爆弾を握らせ、機内を掌握していく。危機的状況に副操縦士のテインが「乗客に危害を加えるな」と説得しようとするが、韓国での過酷で惨めな経験から恨みを募らせたヨンデは「南では底辺だが、北では英雄になれる」と信じて疑わない。そんな中、北との軍事境界線が次第に近づき、韓国軍、北朝鮮それぞれの戦闘機が出動し、威嚇射撃が始まる。「全員死ぬぞ」刻一刻と迫るタイムリミットを前に、一触即発の緊迫感の中、テインが選択した究極の決断とは？

あわせて、ムビチケ前売券（オンライン）の発売もアナウンスされた。8月21日からの販売で、オリジナルスマホ壁紙の特典がつく（1,600円）。詳細は公式サイトを参照いただきたい。