2008年にフランス・カナダで制作・公開され、その突き抜けた表現と物語の展開が話題を呼び、賛否両論とともに議論の嵐を巻き起こした『マーターズ』の4Kデジタルリマスターバージョン（公開中 配給：OSOREZONE）の入場者プレゼント第二弾が決定し、あわせて閲覧注意の過激場面写真8点が公開となった。

『マーターズ』は、2009年の日本公開当時は『ホステル』（2005）『ソウ』シリーズ（2004〜）をはじめとした、凄惨な暴力描写を売りにした作品群の一作とみなされ、その過激な描写が賛否両論を呼び起こしたが、即物的なだけではない物語の奥行き、予測を裏切り続ける怒濤の展開、つくりこまれた美しい構図や計算された画面構成、そして結末を見届けた観客たちが哲学的な考察を展開したことも相まって大きな話題となり、熱狂的なファンを獲得。当時スクリーンで鑑賞した観客たちに忘れられない凄まじい衝撃を与えたものの、以降パッケージや配信での鑑賞機会も限られ、伝説の作品として語り継がれてきた。そしてこの度、4Kデジタルリマスター処理を施され美しく蘇った『マーターズ 4K デジタルリマスター』が日本で公開されることとなった。

この度、入場者プレゼント第二弾が決定し、あわせて新場面写真8点が公開となった。第二弾の入場者プレゼントは特製ステッカー。配布は8月21日からで、無くなり次第終了となる。また、公式グッズの追加販売劇場が発表された。Tシャツとメインビジュアルポスター販売劇場は以下の通り。

シネマート新宿

ヒューマントラストシネマ渋谷

池袋シネマ・ロサ

ミッドランドスクエアシネマ

大阪ステーションシティシネマ

アップリンク京都

即席出口入口コラボイラストB2ポスター（1,500円）の販売劇場は以下の通り。

シネマート新宿

ヒューマントラストシネマ渋谷

池袋シネマ・ロサ

グッズはいずれも数量限定で無くなり次第、販売終了となる。