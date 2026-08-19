A24のラブストーリー史上No.1ヒットを記録した『ドラマなふたり』（2026年8月21日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の、＜ウエディングムービー編＞と題した特別映像が公開となった。また、来場者プレゼントの配布も決定した。

『ドラマなふたり』は、A24が贈るゼンデイヤとロバート・パティンソン共演のラブストーリー。監督は、『ドリーム・シナリオ』（2023）や『シック・オブ・マイセルフ』（2022）で知られるクリストファー・ボルグリ。プロデューサーには『ミッドサマー』（2019）のアリ・アスターが名を連ねている。

この度、結婚式当日、多幸感にあふれる様子からの急展開する様子を捉えたギャップ全開の特別映像＜ウエディングムービー編＞が公開となった。「エマとチャーリーの結婚式へようこそ」というタイトル通り、家族や友人たちに囲まれ、幸 せいっぱいの笑顔を見せるエマ（ゼンデイヤ）とチャーリー（ロバート・パティンソン）。「おめでたい日だよね」「私たちみたいに幸せな夫婦になって」。ゲストたちから次々と祝福の言葉が贈られ、クラシカルで華やかな結婚式場は、誰もが憧れるような幸福感に包まれていたが、その幸せは突然崩れ去るーー。 エマやチャーリー、友人たちの笑顔は一瞬で凍りつき、静寂を切り裂くように食器が崩れ落ちる轟音が響き渡る。そして最後に映し出されるのは、全身を血に染めたチャーリーの姿。「幸せな結婚式で、一体何が起きたのか？」冒頭の幸福感からは想像もつかない衝撃のラストが、強烈なインパクトを残す、心をザワつかせるギャップ全開の映像となっている。

あわせて、劇場公開を記念し、＜祝福か？修羅場か？ 両A面スマホサイズカード＞と銘打った来場者プレゼントの配布も決定した（一部劇場を除く/先着数量限定特典の為、無くなり次第配布終了）。カードの表と裏には、血まみれでボロボロになったチャーリーとドレスの上からダウンを羽織り、ふくれっ面をするエマを捉えたウエディング姿のビジュアルと、プレゼント限定スチールの幸せいっぱいにじゃれあうチェキ風のふたり――。正反対の瞬間を切り取った「両A面」仕様で、祝福か？修羅場か？一体どちらが真実なのか？見る人の心をザワつかせる、映画の世界観そのものを凝縮したビジュアルとなっている。

■ストーリー

ボストンのカフェで運命的な出会いを果たしたチャーリーとエマは、この上なく幸せな日々を送っていた。結婚式まであと7日と迫った夜、付添人の親友 夫婦と4人での食事中、これまでにやらかした最悪の行いを告白することに。軽い気持ちで始めたゲームだったが、エマの【最悪の秘密】に全員がドン引き。チャーリーはエマには想像を絶する別の顔があるのではないかと恐れを抱く。幸せの絶頂は一転、疑心暗⻤のどん底へと墜落するが、結婚式の準備 を止める術はなく、遂に当日を迎えるー。

■出演者

エマ：ゼンデイヤ

チャーリー：ロバート・パティンソン

レイチェル：アラナ・ハイム

マイク：ママドゥ・アティエ

ミーシャ：ヘイリー・ゲイツ



■スタッフ

監督・脚本：クリストファー・ボルグリ

製作：ラース・クヌードセン、アリ・アスター



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