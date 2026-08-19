臓器移植で超能力を得るという設定で展開されるカン・ヒョンチョル監督最新作『ハイファイブ!』（2026年10月16日公開 配給：クロックワークス）の「超覚醒ポスター」と題したポスタービジュアルと、「超最強トレーラー」と銘打った予告編が公開となった。

『ハイファイブ!』は、臓器移植で超能力を得る、という奇想天外な設定で展開されるヒーロー・エンターテインメント。監督は、『サニー 永遠の仲間たち』（2011）『スウィング・キッズ』（2018）を手掛けたカン・ヒョンチョルが務める。

今回公開となった「超覚醒ビジュアル」と題したポスタービジュアルには、臓器移植をきっかけに超能力に目覚めた、クセ者ぞろいのキャラクターたちの姿を捉えており、それぞれの個性が炸裂する勇ましいカットインが並ぶ。中央を飾るのは、心臓移植によって怪力と爆走の力を手にした、テコンドー5冠の中学生・ワンソ（イ・ジェイン）。鮮やかなレッドを背に、あどけなさを残しながらも勇ましい表情を見せる。左隣には、肺移植によって超肺活量を獲得した、ヒーローに詳しい脚本家志望のチソン（アン・ジェホン）が陣取り、グリーンカラーの前で髪をなびかせる。ワンソの右隣には、角膜移植によって電磁波を自在に操る超能力を得た、音楽とファッションを愛する自由人・キドン（ユ・アイン）が配置され、パープルカラーがそのキャラクターを際立たせる。さらにブルーカラーを背に力強く立つのは、肝臓移植によって回復能力に目覚めた、安全第一を信条とする工事現場の班長・ヤクソン（キム・ヒウォン）。白い歯を見せながら豪快な笑みを浮かべている。そしてピンクカラーを背に構えるのは、人助けに燃える乳酸菌飲料配達員・ソンニョ（ラ・ミラン）。威風堂々とした 表情を見せているが、彼女の超能力だけはいまだ"????"のまま。本人すら気づいていない謎の力とは!? 個性豊かな5人を全面に写しながらも、若返った新興宗教の教祖・ヨンチュン（パク・ジニョン）とワンソが、互いにハイキックを繰り出して相まみえるシーンも捉えており、ハイファイブと最強の敵との激突を予感させるビジュアルとなっている。

あわせて公開となった「超最強トレーラー」と銘打った予告編では、クセ者たちの超能力パワーを鮮明に映し出していく。"ある夜、一人のドナーから託されたのは、臓器とスーパーパワー！"というハイテンションなナレーションに乗せて、ワンソたちが移植された臓器と、それぞれに宿った超能力を映像で紐解いていく。臓器移植を受けた彼らの身体には、謎めいたタトゥーのような紋章も浮かび上がっており、5人をつなぐ秘密を予感させる一方、クセ者ぞろいのメンバーがフライドチキンを囲んで親睦を深めるコミカルなシーンも確認できる。続けて登場するのは、同じドナーから膵臓を移植され、生命力を吸収する超能力を得た新興宗教の教祖・ヨンチュン。さらなる力を求め、ワンソたちの能力を奪って"神"になろうと暗躍する、本作最強のヴィランだ。さらに、ヨンチュンのクールなご尊顔と肉体美も映し出され、ただならぬ存在感を放つ。大勢の信者を前に壁を一撃で粉々にする規格外のパワーを披露し、"最強の敵登場！"を強烈に印象づける。超肺活量を得たチソンをデコピンで一蹴するほどの超人パワーを得たヨンチュンと、怪力と爆走を得たテコンドー使いのワンソが、予測不能のガチンコ超能力ファイトを展開する。「最強の絆でぶっ飛ばせ！」と叫びたくなる、規格外のバトルが幕を開ける。