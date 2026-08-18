DCユニバース最新作『ランタンズ』の独占配信がU-NEXTで開始

ジェームズ・ガン率いるスタジオが贈るDCユニバース最新作『ランタンズ』の独占配信がU-NEXTで開始となった。

『ランタンズ』は、DCコミックスの「グリーン・ランタン」を原作としたドラマシリーズ。製作総指揮は、DCスタジオを率いるジェームズ・ガンとピーター・サフランが務める。ジェームズ・ガンは映画『スーパーマン』（2025）で監督・脚本を手がけ、ドラマ『ピースメイカー』シリーズ（2022〜）でも製作総指揮として参加。独自のビジョンでDCの新時代を切り拓いてきた。

主人公は、新人ランタンのジョン・スチュワート（アーロン・ピエール）と、「ランタンの伝説」と称されるベテラン隊員ハル・ジョーダン（カイル・チャンドラー）。 "宇宙警察"バディの2人は、アメリカ中西部で起きた殺人事件を捜査するなかで、地球を舞台とした不穏な謎へと引き込まれていく。果たして、2人がたどり着く真実とは——。

公開中の予告編では、グリーン・ランタンを象徴する「パワーリング」も印象的に登場する。意志の力を形にするこのリングが、事件捜査の行方をどう変えていくのかにも注目したい。また、ジェームズ・ガンが手掛けたDCユニバース作品『ピースメイカー シーズン2』『スーパーマン』『クリーチャー・コマンドーズ』もU-NEXTで配信中となっている。こちらもあわせてチェックいただきたい。