DCユニバース最新作『ランタンズ』の独占配信がU-NEXTで開始

ジェームズ・ガン率いるスタジオが贈るDCユニバース最新作『ランタンズ』の独占配信がU-NEXTで開始となった。
『ランタンズ』は、DCコミックスの「グリーン・ランタン」を原作としたドラマシリーズ。製作総指揮は、DCスタジオを率いるジェームズ・ガンとピーター・サフランが務める。ジェームズ・ガンは映画『スーパーマン』（2025）で監督・脚本を手がけ、ドラマ『ピースメイカー』シリーズ（2022〜）でも製作総指揮として参加。独自のビジョンでDCの新時代を切り拓いてきた。
主人公は、新人ランタンのジョン・スチュワート（アーロン・ピエール）と、「ランタンの伝説」と称されるベテラン隊員ハル・ジョーダン（カイル・チャンドラー）。 "宇宙警察"バディの2人は、アメリカ中西部で起きた殺人事件を捜査するなかで、地球を舞台とした不穏な謎へと引き込まれていく。果たして、2人がたどり着く真実とは——。
公開中の予告編では、グリーン・ランタンを象徴する「パワーリング」も印象的に登場する。意志の力を形にするこのリングが、事件捜査の行方をどう変えていくのかにも注目したい。また、ジェームズ・ガンが手掛けたDCユニバース作品『ピースメイカー シーズン2』『スーパーマン』『クリーチャー・コマンドーズ』もU-NEXTで配信中となっている。こちらもあわせてチェックいただきたい。
■ストーリー
"宇宙警察"バディのジョン・スチュワートとハル・ジョーダンは、アメリカ中西部で起きた殺人事件を捜査するなかで、地球を舞台とした不穏な謎へと引き込まれていく。果たして、2人がたどり着く真実とは——。
■出演者（役名：俳優名）
ジョン・スチュワート：アーロン・ピエール
ハル・ジョーダン：カイル・チャンドラー
ガイ・ガードナー：ネイサン・フィリオン
シネストロ：ウルリク・トムセン
ジョン・スチュワート・Sr：J・アルフォンス・ニコルソン
シャーリー・スチュワート：ジャスミン・セファス・ジョーンズ
ビリー・マコン：ジェイソン・リッター
ケリー・マコン：ケリー・マクドナルド
ウィリアム・メイコン：ギャレット・ディラハント
■スタッフ
原作：DCコミックス「グリーン・ランタン」
共同クリエイター・脚本：クリス・マンディ、デイモン・リンデロフ、トム・キング
ショーランナー：クリス・マンディ
監督：ジェームズ・ホーズ、スティーヴン・ウィリアムズ、ギータ・ヴァサント・パテル、アリク・サハロフ
製作総指揮：クリス・マンディ、デイモン・リンデロフ、トム・キング、ジェームズ・ガン、ピーター・サフラン、ロン・シュミット、ジェームズ・ホーズ
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