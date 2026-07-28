1989年の「ベルリンの壁」崩壊後、東西再統一を目前に控えた旧東ドイツで実際に起きた紙幣大量盗難事件を基にしたヒューマン・コメディ『ハルバーシュタットの埋蔵金』（2026年9月4日公開 配給：インターフィルム）の、日本で独自制作した予告篇と追加場面写真5点が公開となった。

『ハルバーシュタットの埋蔵金』は、1989年の「ベルリンの壁」崩壊後、東西再統一を目前に控えた旧東ドイツで実際に起きた紙幣大量盗難事件を基にしたヒューマン・コメディ。主演は、『カイエ・デュ・シネマ』誌で年間1位となった『ありがとう、トニ・エルドマン』（2016）で国際的な評価を獲得し、『落下の解剖学』（2023）でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたほか、カンヌ映画祭グランプリ『関心領域』（2023）、大ヒットSF『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（2026）など各国の話題作に連続出演し、世界中から注目されている実力派ザンドラ・ヒュラー。本作では、これまでのシリアスで知的な役柄とは異なる、チャーミングで生活感のある女性を魅力的に演じている。

監督は、ドイツ映画史上屈指の問題作『クリスチーネ・F』（1981）に主演し、後に脚本家／監督に転身したナーチャ・ブルンクホルスト。彼女の大胆な想像力が生み出した「事件の真相」が、スリルとユーモアたっぷりに描かれる。

この度、日本で独自制作した予告篇が公開となった。1990年、東西ドイツ統一を目前に控えた東ドイツの田舎町〔ハルバーシュタット〕。ザンドラ・ヒュラー演じる主人公マーレンと、ローベルト（マックス・リーメルト）、フォルカー（ロナルト・ツェアフェルト）の幼馴染3人は、軍の地下坑道に忍び込む。そこで彼らが見たものは……秘かに廃棄された東 ドイツマルク札400トン。転がり込んだ思わぬ大金。「東のマルクが役立たずになるまで あと3日」「この金で、ありったけの商品を買いあさるんだ」「それを西側で叩き売れば大儲けだ」と、近隣住民を巻き込み、町はかつてないお祭り騒ぎに。さらにマーレンは「思いついたの、工場を買おうって」「今なら資金は底なしよ」「バレない限りね」と新たな計画も思いつく。「これからは資本主義だ」「これで私たちも資本家ね」 ＜実話に基づく、ウソのようなホントの話＞チャーミングな笑顔で悪巧みするザンドラ・ヒュラーと個性豊かな住民たちのユーモアたっぷりな掛け合いが痛快に描かれている。

あわせて場面写真5点が追加で公開となった。集合住宅の中庭でランチを囲むマーレンの家族と友人たち、ランドリーで大量の東ドイツマルクの札束を数えて上機嫌のマーレンの娘とハルバーシュタットの御意見番ケーテ（ウルスラ・ヴェルナー）、東ドイツマルクで購入したたくさんの商品を家からロープ伝いに運び出すマーレン、地下坑道に忍び込むため黒い服に身を包んだマーレン、ローベルト、フォルカーの3人、 廃棄されていた東ドイツマルク紙幣を袋に詰めて地下坑道を逃げるシーンなどを捉えている。