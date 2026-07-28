アカデミー賞受賞のドキュメンタリー『プーチンの愛国教室』の日本版予告編と新場面写真7点が公開

第98回アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞した『プーチンの愛国教室』（2026年10月3日公開 配給：トランスフォーマー）の日本版予告編と新場面写真7点が公開となった。

『プーチンの愛国教室』は、ウクライナ侵攻後からロシアの教育現場で行われている愛国教育の全貌を暴き出したドキュメンタリー。ロシア・ウラル山脈の麓の小さな田舎町にあるカラバシュ初等・中等学校。パヴェル・タランキンは、母校でもあるここでイベントを企画し記録する撮影担当教員として勤務していた。子供たちの何気ない日常や成長の瞬間をビデオカメラに収め、よき話し相手として彼らを支える自身の職業を、タランキンは心から誇りに思っていた。しかし 2022年2月、ロシアによるウクライナ侵攻が始まったことで、彼らの日常は一変する――。

国家が市民を扇動し、急速的に戦時下へと突き進んでいく中、教育現場を侵食していく愛国プロパガンダの実態が、当事者の視点からかつてないほど鮮明に映し出されていく本作。タランキンはロシア学校教育の現状を世界に告発するため、国外のアメリカ人ドキュメンタリー作家のデヴィッド・ボレンスタインと共同で本作を極秘裏に制作を始めた。ロシア国内で数多くの戦争批判者が投獄され、監視体制が敷かれている危険な状況の中、約2年間をかけて完成に至ったという。

この度、日本版予告編と新場面写真7点が公開となった。予告編が冒頭に捉えるのは、本作の主人公であるタランキンが、自身と、撮影担当教員としての仕事ぶりを通じて笑顔にあふれた学校の 紹介をする様子だ。彼は自由を愛し、子供達をサポートできる自分の仕事に誇りを持っていたが、2022年2月24日、プーチン大統領がTVで「特別軍事作戦」の開始を発表。この学校にも愛国教育の新方針についての通知が届き、愛国歌の斉唱や戦意高揚スピーチなどが義務付けられ、それを撮影し て政府に報告しなければならないというのだ。「完全にイカれてるよ」とあきれるタランキンをよそに、学校では国旗掲揚、軍隊式の行進、教室にはためく 国旗の小旗、保守系教師による排他的な授業など、異論を許さない戦時教育がたちまち学校に浸透していく様子を捉えていく。

当初は撮影を職務としてこなしていたタランキンだったが、次第に「仕事は好きだけど、政府の手先にはなりたくない」 など決して口外できない本音をカメラの前で吐露するように。そして、撮影する目的が変わっていったことがタランキン自身のナレーションによって明かされていく。刻一刻と切迫していく状況の中、彼の決断がもたらすものとは――。

タランキンは、監督のひとりとして本作への想いを以下のように語っている。「これは、人々が望むと望まざるとにかかわらず、岩のかけらを押し付けられ、それを次々と受け渡していくうちに、ついには誰もがその重みに耐えきれず、従順で無感覚になり、"不条理"を"真実"として受け入れてしまうようになるまでの物語です」「（教職員は）みんな疲れ果てていましたが、政府から命令は次々と降りてきます。『撮影して、公開しろ』『撮影して、公開しろ』 ――だから私は撮影して、公開したんです。さあ、ご覧ください」