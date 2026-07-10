ファティ・アキン監督作『白パンと独裁者』のフィーチャレット映像が公開

ファティ・アキン監督作『白パンと独裁者』のフィーチャレット映像が公開となった。あわせて公式サイトでは、各界著名人7名のコメントが公開されている。

『白パンと独裁者』は、監督を務めるファティ・アキンの恩師でありドイツ映画界の重鎮であるハーク・ボームが自らの幼少期の記憶を綴った脚本を映画化した作品。12歳の少年・ナニング（ジャスパー・ビラーベック）の目線で、ドイツ北部・アムルム島を舞台に第二次世界大戦終戦間近の揺れ動く時代が映し出される。

この度、主演のジャスパー・ビラーベック、共演のダイアン・クルーガーらのインタビューを収めた特別フィーチャレット映像が公開となった。映像では、インタビューとともに、雄大で今にも吸い込まれそうな映像美の数々が切り取られている。物語のキーとなる農場主のテッサを演じているダイアン・クルーガーは「どこまでも続く地平線と美しい光の色は、本作ならではの特別なものです」と語り、「映画館の大きなスクリーンで観て欲しい」と観客に強くアピールしている。

あわせて、公式サイトでは、各界著名人7名のコメントが公開されている。こちらもチェックいただきたい。