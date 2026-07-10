ファティ・アキン監督作『白パンと独裁者』のフィーチャレット映像が公開

ファティ・アキン監督作『白パンと独裁者』のフィーチャレット映像が公開となった。あわせて公式サイトでは、各界著名人7名のコメントが公開されている。
『白パンと独裁者』は、監督を務めるファティ・アキンの恩師でありドイツ映画界の重鎮であるハーク・ボームが自らの幼少期の記憶を綴った脚本を映画化した作品。12歳の少年・ナニング（ジャスパー・ビラーベック）の目線で、ドイツ北部・アムルム島を舞台に第二次世界大戦終戦間近の揺れ動く時代が映し出される。
この度、主演のジャスパー・ビラーベック、共演のダイアン・クルーガーらのインタビューを収めた特別フィーチャレット映像が公開となった。映像では、インタビューとともに、雄大で今にも吸い込まれそうな映像美の数々が切り取られている。物語のキーとなる農場主のテッサを演じているダイアン・クルーガーは「どこまでも続く地平線と美しい光の色は、本作ならではの特別なものです」と語り、「映画館の大きなスクリーンで観て欲しい」と観客に強くアピールしている。
あわせて、公式サイトでは、各界著名人7名のコメントが公開されている。こちらもチェックいただきたい。
■ストーリー
第二次世界大戦末期、本土へ向かう爆撃機が上空を飛行する中、ドイツ北部に位置するアムルム島はどこか美しく、楽園のような静寂を保っていた。戦地から疎開してきた12歳の少年ナニング（ジャスパー・ビラーベック）は、父に代わり農作業で得たわずかな食糧で身重の母ヒレ（ローラ・トンケ）と幼い弟、叔母（リーザ・ハークマイスター）ら家族を支えている。島民たちが終戦を待ち望むなか、ナチス国家、ひいてはヒトラーへの忠誠を信じて疑わないヒレ。しかし、ラジオがその死を告げた瞬間、彼女は取り乱し、家族の日常も一変していく。生気を失い、食事を拒むヒレが唯一欲したのは、たっぷりのバターとはちみつが塗られた白パンだったー母の願いを叶えるための冒険の中で、ナチスへの忠誠が当たり前だった少年が目にする、戦争の終わりと家族の秘密。彼が守りたかった世界を揺るがす、静かなる衝撃が明かされる。
■出演者（役名：俳優名）
ナニング：ジャスパー・ビラーベック
ヒレ：ローラ・トンケ
エナ：リーザ・ハークマイスター
ヘルマン：キアン・ケップケ
テッサ：ダイアン・クルーガー
■スタッフ
監督：ファティ・アキン
脚本：ハーク・ボーム、ファティ・アキン
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