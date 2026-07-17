ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニープラスにて、音楽フェスティバル『Lollapalooza（ロラパルーザ）』を、2026年7月31日から8月3日までの4日間にわたり、本国アメリカでの開催時刻に合わせてリアルタイム配信を行う。

ディズニープラスで『Lollapalooza（ロラパルーザ）』のリアルタイム配信が決定

© 2026 Disney and its related entities

1991年に創設者ペリー・ファレルによってツアー型フェスティバルとして立ち上げられた『Lollapalooza』は、30年以上を経た現在もなお、フェスティバル文化の革新者であり続けている。2005年からはアメリカ・イリノイ州シカゴでの年次開催が定着し、世界中から音楽ファンが集まるトップクラスの音楽イベントへと発展を遂げた。その影響力はアメリカ国内に留まらず、チリ、アルゼンチン、ブラジル、ドイツ、フランス、インドといった世界各国へと展開されており、グローバルな音楽の祭典として君臨している。今回のシカゴ開催では、4日間にわたる開催期間中、広大な会場に設置された8つのステージで、総勢170組以上の広範なジャンルのバンド／ミュージシャンが出演する予定となっている。

今回は、現在の音楽シーンを牽引するグローバルスターたちが出演予定。中でも大きな注目を集めるのが、日本時間8月2日午前11時に登場予定の韓国のガールズグループ、BLACKPINKのジェニー。世界的アイコンである彼女が魅せる、ヘッドライナーとしてのパフォーマンスは注目の的となっている。

さらに、今回のヘッドライナーには音楽シーンの頂点に立つ注目アーティストたちが名を連ねる。世界中を社会現象に巻き込んだアルバム『BRAT』が記録的大ヒットとなり、いま最もバイラルなトレンドを創り出すポップ・アイコンのチャーリーXCX。2ndアルバム『The Art Of Loving』が全英チャート1位を記録し、そのシルキーで温かみのある歌声と等身大のメッセージで新世代のソウル・クイーンとして世界中から注目を浴びるオリヴィア・ディーン。そして、世界的な大ヒット曲「Royals」でオルタナティブ・ポップの歴史を塗り替え、弱冠17歳にしてグラミー賞最優秀楽曲賞を受賞したシンガーソングライターのロードといった、時代を象徴する歌姫たちがシカゴのステージに降り立つ。

その他、世界のヒットチャートを賑わせるザラ・ラーソン、MAJOR LAZER、THE CHAINSMOKERSといった超豪華な面々がラインナップ。また、K-POPシーンからもi-dleやaespaといった最前線で活躍するグループの出演が予定されており、ここでしか見られない特別なパフォーマンスが目白押しだ。Jポップ勢としては、YOASOBIとAdoの出演も決定している。