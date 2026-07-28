実話ベースのサスペンス 『ブロークン・ヴォイス』の予告編とポスタービジュアルと場面写真が公開

来日公演も行い広く知られていたプラハの名門児童合唱団「バンビーニ・ディ・プラーガ」で実際に起きた性加害事件から着想を得た『ブロークン・ヴォイス』（2026年9月19日公開 配給：クレプスキュール フィルム）の予告編とポスタービジュアル、場面写真が公開となった。
『ブロークン・ヴォイス』は、来日公演も行い広く知られていたプラハの名門児童合唱団「バンビーニ・ディ・プラーガ」で実際に起きた性加害事件から着想を得た実話ベースの物語。1984年〜2004年にかけて少なくとも49人が被害を受け、 2004年に合唱団の指導者ボフミル・コリーンスキーが逮捕された事件を元にしている。
聖と俗、成功と妬み、大人と子供、数々の対比をもってひとりの少女を取り巻く環境を、被害者と加害者の両面から描く本作は、芸術と権威性の危うい関係、合唱団という共同体で起きた沈黙の構造を真正面から描き、2025年のチェコ映画批評家賞でベスト映画賞を受賞。映画初出演となったカテジナ・ファルブロヴァーは撮影当時13歳、チェコ少年少女合唱団のメンバーでもある彼女は劇中曲も全て自身で歌唱した。歌はもちろんのこと、その演技も評判を呼び、2026年のチェコアカデミー賞では主演女優賞も受賞した。監督・脚本を手がけたのは、チェコ映画界の新鋭オンドジェイ・プロヴァズニーク。本作は彼にとって長編第二作目にあたる。共産主義体制が終わり、チェコ共和国が少しずつ西側諸国へと開かれていった90年代初頭、社会全体に自由の空気が満ち、希望と同時に無防備な欲望も膨らんでいた時代を背景に、本作は、ひとりの少女のまなざしを通して、「才能」「成功」 そして「沈黙」がどのように結びつき、歪められていくのかを静かに、しかし深い痛みを伴って描き出す。
この度、予告編とポスタービジュアル、場面写真が公開となった。予告編では、名門合唱団のBチームに所属するカロリーナ（カテリーナ・ファルブロヴァ）の練習中、指揮者のヴィテク（ユライ・ロイ）が現れ、彼女を抜擢するところから始まる。欠員の代役として呼ばれたカロリーナに、ヴィテクは楽譜を手渡し、「覚えなさい」 と告げる。やがて、正式な団員へと昇格したカロリーナに対し、姉のルチエ（マヤ・キンテラ）から「才能で選ばれたとでも？」と資質を疑う言葉を投げかけられる。「君は大成する素質がある」「類まれなる才能だ」と褒めそやすヴィテクだが……。これからカロリーナの身に起こることを予感させる映像となっている。ポスタービジュアルは、合唱団のメンバーが背を向けて並ぶ中、一人こちらを向くカロリーナの姿を捉えたもの。その見つめる視線の先には何があるのか……。
■ストーリー
カンティチェラ少女合唱団――「名門」と呼ばれ、入団希望が絶えないこの 合唱団で、カロリーナ（カテリーナ・ファルブロヴァ）はBチームに所属し、選抜チームの姉ルチエ（マヤ・キンテラ）の背中を追っている。ある日、指揮者のヴィテク（ユライ・ロイ）はBチームの練習に現れ、カロリーナを指名。そして海外ツアーを前に、選抜メンバーを決める雪山合宿が始まる。宿舎では、競争と嫉妬が渦巻き、ささやかな悪意が日常に紛れ込む。それでもカロリーナは選ばれるために歌い続ける。やがて、ヴィテクはカロリーナを「特別」扱いするようになるのだが……。
■出演者
カロリーナ（13歳）：カテジナ・ファルブロヴァー
ヴィテク：ユライ・ロイ
ルチエ：マヤ・キンテラ
カロリーナとルチエの母：ズザナ・シュラヨヴァー
カロリーナとルチエの父：マレク・チソフスキー
カトカ：アネシュカ・ノヴォトナー
ヴィーテクの母親：イヴァナ・ヴォイティロヴァー
ユーディタ：アンナ・ミハルツォヴァー
■スタッフ
監督・脚本：オンドジェイ・プロヴァズニーク
撮影：ルカーシュ・ミロタ
デザイン：イレナ・フラデツカー
編集：アンナ・ジョンソン・リンドヴァー
音響：ユライ・ムラヴェツ、ペトル・チェハーク
音楽：ピョニ、エイド・キッド
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