来日公演も行い広く知られていたプラハの名門児童合唱団「バンビーニ・ディ・プラーガ」で実際に起きた性加害事件から着想を得た『ブロークン・ヴォイス』（2026年9月19日公開 配給：クレプスキュール フィルム）の予告編とポスタービジュアル、場面写真が公開となった。

実話ベースのサスペンス 『ブロークン・ヴォイス』の予告編とポスタービジュアルと場面写真が公開

『ブロークン・ヴォイス』は、来日公演も行い広く知られていたプラハの名門児童合唱団「バンビーニ・ディ・プラーガ」で実際に起きた性加害事件から着想を得た実話ベースの物語。1984年〜2004年にかけて少なくとも49人が被害を受け、 2004年に合唱団の指導者ボフミル・コリーンスキーが逮捕された事件を元にしている。

聖と俗、成功と妬み、大人と子供、数々の対比をもってひとりの少女を取り巻く環境を、被害者と加害者の両面から描く本作は、芸術と権威性の危うい関係、合唱団という共同体で起きた沈黙の構造を真正面から描き、2025年のチェコ映画批評家賞でベスト映画賞を受賞。映画初出演となったカテジナ・ファルブロヴァーは撮影当時13歳、チェコ少年少女合唱団のメンバーでもある彼女は劇中曲も全て自身で歌唱した。歌はもちろんのこと、その演技も評判を呼び、2026年のチェコアカデミー賞では主演女優賞も受賞した。監督・脚本を手がけたのは、チェコ映画界の新鋭オンドジェイ・プロヴァズニーク。本作は彼にとって長編第二作目にあたる。共産主義体制が終わり、チェコ共和国が少しずつ西側諸国へと開かれていった90年代初頭、社会全体に自由の空気が満ち、希望と同時に無防備な欲望も膨らんでいた時代を背景に、本作は、ひとりの少女のまなざしを通して、「才能」「成功」 そして「沈黙」がどのように結びつき、歪められていくのかを静かに、しかし深い痛みを伴って描き出す。

この度、予告編とポスタービジュアル、場面写真が公開となった。予告編では、名門合唱団のBチームに所属するカロリーナ（カテリーナ・ファルブロヴァ）の練習中、指揮者のヴィテク（ユライ・ロイ）が現れ、彼女を抜擢するところから始まる。欠員の代役として呼ばれたカロリーナに、ヴィテクは楽譜を手渡し、「覚えなさい」 と告げる。やがて、正式な団員へと昇格したカロリーナに対し、姉のルチエ（マヤ・キンテラ）から「才能で選ばれたとでも？」と資質を疑う言葉を投げかけられる。「君は大成する素質がある」「類まれなる才能だ」と褒めそやすヴィテクだが……。これからカロリーナの身に起こることを予感させる映像となっている。ポスタービジュアルは、合唱団のメンバーが背を向けて並ぶ中、一人こちらを向くカロリーナの姿を捉えたもの。その見つめる視線の先には何があるのか……。