公開40周年記念に『ミッション』が4Kデジタルリマスター版で上映決定

ロバート・デ・ニーロ、ジェレミー・アイアンズ共演『ミッション』（配給：アークエンタテインメント）が、4Kデジタルリマスター版として、2026年10月にTOHO シネマズ 日比谷ほか全国にて公開することが決定し、この発表にあわせて場面写真が公開となった。
『ミッション』は、1986年の第39回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞した、ロバート・デ・ニーロ、ジェレミー・アイアンズ共演の歴史ドラマ。
18世紀の南米を舞台に人間の良心、赦し、信念、命の尊厳を、『キリング・フィールド』（1984）や『シティ・オブ・ジョイ』（1992） などで監督を務めたローランド・ジョフィが 壮大なスケールで描く。本作を語るうえで欠かせないのが、エンニオ・モリコーネが生み出した珠玉の音楽。モリコーネが最高傑作と自認する「ガブリエルのオーボエ」をはじめとした、第44回ゴールデングローブ賞作曲賞受賞の楽曲群は、映画音楽史に残る名曲として愛され、作品の精神性を象徴する存在となっている。第59回アカデミー賞で撮影賞を受賞したクリス・メンゲスの鮮やかな色彩感や陰影、イグアスの滝をはじめとするロケによる壮麗な映像が、モリコーネの音楽とともに、4Kデジタルリマスターによって、かつてないクオリティでスクリーンに蘇る。
18世紀、南米。イエズス会の宣教師ガブリエル神父（ジェレミー・アイアンズ）は、音楽によって先住民グアラニー族と心を通わせながら、平和な共同体を築いていた。一方、奴隷商人ロドリゴ・メンドーサ（ロバート・デ・ニーロ）は、ある悲劇をきっかけに深い贖罪の道を歩み始める。しかし、植民地政策の変化によって宣教地は存続の危機に直面し、それぞれの信念は大きく揺さぶられていく。武器を取る者、祈りを貫く者――。二人の選択が、壮絶な運命へと突き進んでいく。
■出演者
ロドリゴ・メンドーサ：ロバート・デ・ニーロ
ガブリエル神父：ジェレミー・アイアンズ
アルタミラーノ枢機卿：レイ・マカナリー
フィリッポ・メンドーサ：エイダン・クイン
フィールディング宣教師 ：リーアム・ニーソン
■スタッフ
監督：ローランド・ジョフィ
脚本：ロバート・ボルト
撮影：クリス・メンゲス
音楽：エンニオ・モリコーネ
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