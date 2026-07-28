公開40周年記念に『ミッション』が4Kデジタルリマスター版で上映決定

ロバート・デ・ニーロ、ジェレミー・アイアンズ共演『ミッション』（配給：アークエンタテインメント）が、4Kデジタルリマスター版として、2026年10月にTOHO シネマズ 日比谷ほか全国にて公開することが決定し、この発表にあわせて場面写真が公開となった。

『ミッション』は、1986年の第39回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞した、ロバート・デ・ニーロ、ジェレミー・アイアンズ共演の歴史ドラマ。

18世紀の南米を舞台に人間の良心、赦し、信念、命の尊厳を、『キリング・フィールド』（1984）や『シティ・オブ・ジョイ』（1992） などで監督を務めたローランド・ジョフィが 壮大なスケールで描く。本作を語るうえで欠かせないのが、エンニオ・モリコーネが生み出した珠玉の音楽。モリコーネが最高傑作と自認する「ガブリエルのオーボエ」をはじめとした、第44回ゴールデングローブ賞作曲賞受賞の楽曲群は、映画音楽史に残る名曲として愛され、作品の精神性を象徴する存在となっている。第59回アカデミー賞で撮影賞を受賞したクリス・メンゲスの鮮やかな色彩感や陰影、イグアスの滝をはじめとするロケによる壮麗な映像が、モリコーネの音楽とともに、4Kデジタルリマスターによって、かつてないクオリティでスクリーンに蘇る。