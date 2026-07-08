アカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表作品に選出され、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきたハンガリーの鬼才パールフィ・ジョルジ監督が描く異色のヒューマンドラマ『雌鶏』（配給：ハーク）の公開が2026年9月25日に決定し、キービジュアルと場面写真6点が公開となった。

『雌鶏』は、養鶏場から搬送中に逃走した1羽の雌鶏の旅を、人間の尽きない欲望や社会の理不尽さをユーモラスに描いた寓話。「鶏は三歩歩くと忘れる」という俗説を覆すシーンの数々を、8 羽の雌鶏が役割を分担して熱演。演技未経験の「新人俳優」でありながら、世界的に著名な動物トレーナーであるアルパード・ハラシュの指導のもとCGIや特殊効果に頼ることなく、実演による撮影を敢行した、まさに「生きた」鶏たちの映画である。

監督・脚本を務めたパールフィ・ジョルジは、『ハックル』（2002）、『タクシデルミア ある剝製師の遺言』（2006）がアカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表作品に選出され、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきた実力派。本作では雌鶏の目を通して移民問題、人身売買、貧困、格差など、現代ヨーロッパ社会の問題を鋭く、そしてユーモラスに暴き出し、想像を超えるスリルと愛に満ちた物語を完成させた。その芸術性と作家性は高く評価され、2025年の第50回トロント国際映画祭では、「大胆さ、知性、創造性にあふれ、他に類を見ない驚くべき独創性」と評され、審査員特別賞（特別表彰）を受賞。また、同年、第38回東京国際映画祭、第73回サン・セバスティアン国際映画祭などでも上映され、好評を博した。

この度解禁となったキービジュアルは、舞台となるギリシャの海辺を背景に、主演である黒い雌鶏がまっすぐこちらを見据え、まるで人間たちに何かを訴えかけるかのような表情をたずさえている。横には、「びっくり、人間って放し飼い!?」 という挑発的なキャッチフレーズが添えられており、人間社会を見つめ続けた雌鶏の慟哭が伝わってくるような、凛とした表情が印象的な仕上がりとなっている。