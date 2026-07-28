サバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット 2』主要キャストのインタビューを収めた特別映像とメイキング写真が公開

大富豪の一族に嫁いだ花嫁が、結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット』（2019）の続編『レディ・オア・ノット 2』（2026年8月12日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）で主演を務めたサマラ・ウィーヴィング、主人公の妹フェイスを演じたキャスリン・ニュートン、このジャンルのレジェンド女優サラ・ミシェル・ゲラーのインタビューを収めた特別映像と、メイキング写真が公開となった。

『レディ・オア・ノット』は、大富豪の一族に嫁いだ花嫁が、結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー。本作はその続編で、「最強の花嫁」グレース役として新世代スクリーム・クィーン、サマラ・ウィーヴィングが帰還。妹フェイス役で『アビゲイル』（2024）のキャスリン・ニュートンがキャスティングされている。

ゲームのゴールはただひとつ「夜明けまでにグレースを見つけ、殺せ」――。ゲームに参加するのは、狂気と欲に取り憑かれたハンターたち。そしてグレースにとって唯一の味方は、⻑年絶縁状態だった妹だけだ。しかし二人は手錠で繋がれ、逃げる自由すらままならない。極限状態のなか、彼女たちは生き残りをかけ、家族の絆さえも試されることになる。

今回公開となった特別映像は、妹役キャスリン・ニュートンがいたずらっ子のような笑顔でカチンコを叩くシーンから始まる。恐怖や絶望、驚愕、痛み、で本作のヒロインたちは絶叫する。前作からの続投となった 主演のサマラ・ウィービングは「1作目が楽しかったから2作目もすぐにOKしたの」と笑顔を見せる。共演者も豪華布陣。監督デュオ、レディオ・サイレンスの『アビゲイル』（2024）に出演のキャスリン・ニュートン、さらにこのジャンルの女王というべきレジェンド、サラ・ミシェル・ゲラーも参加している。サラは主演のサマラについて「本当に驚くべき俳優ね。体当たりの演技なの」と感嘆。サマラの悲鳴からは絶望や痛みまでが伝わってくるようだ。バイオレンスシーンもふんだん。「スタントは大好き」と語るサマラだが、「撮影2週間前に背中を痛めてしまったの。撮影直前に腫れが引いた。奇跡よ」と続投が危機的状況だったと明かす。そして「まさに"ル・ ベイル様の恵み"ね！」とユーモラスに語っている。

一方、シリーズ初参加となるキャスリンは「前作も大好きよ。サマラが最高だった」と語ったところで、「姉」役のサマラがインタビューに乱入。実の姉妹さながらの掛け合いを見せている。キャスリンは自身の役を「"ウザい妹"って感じ」と表現。グレース役のサマラから見ても「怠け者でダサいの」と散々な言われっぷりだ。しかし、カットがかかれば笑顔の溢れる撮影だったようで、サマラとキャスリンの相性は抜群。サラ・ミシェル・ゲラーの大ファンだというキャスリンは、今回の 共演に感激ひとしおだったそう。「私の衣装も"バフィー"風よ！」と、サラを一躍人気女優へと押し上げたドラマ『バフィー〜恋する十字架〜』（1997〜2003）に影響を受けていることを告白。そして「共演が決まって大興奮した！」と前のめりに語ってくれた。⻑年世界を闇で支配するファミリーの「主席」を占めてきたダンフォース家の双子の姉・アースラを演じたサラ・ミシェル・ゲラー。冷静で知的。そんな彼女から容赦無くぶっ放される銃の攻撃が印象的だ。今回の役柄についてサラは「アースラは楽しい役よ。めちゃくちゃに暴れるの。武器の練習時間があったけど、私は最初の1発目から的に当てたの」と自信たっぷり。追い詰められる側だったサマラは「彼女は最高」キャスリンも「恐れ多いわ」と共演シーンについて振り返る。さらにサラは「狩りは終わらない」と"予言"。グレースとアースラの死闘と絶叫、そしてさらなる敵が 次々に登場する状況であることが示唆される内容だ。