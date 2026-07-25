剣戟ファンタジーアクション『レッド・ソニア／反逆の剣』のブルーレイ＆DVDコンボが11月4日に発売

1985年の映画化から約40年ぶりに再映画化された剣戟ファンタジーアクション『レッド・ソニア／反逆の剣』のブルーレイ＆DVDコンボが2026年11月4日に発売となる。価格は6,160円。
『レッド・ソニア』は、ロバート・E・ハワードによる英雄譚『英雄コナン』シリーズを起源に、70年代以降はコミックで再解釈され、世界的人気を獲得してきた女性コミックヒーローの先駆けともいえる存在。そんな伝説的な戦士を『サイレントヒル：リベレーション』（2012）などで知られるM・J・バセットが映画化した。主演は、アカデミー賞ノミネート監督、コラリー・ファルジャが手掛けた『REVENGE リベンジ』（2017）で鮮烈な印象を刻んだマチルダ・ルッツ。コミック原作が抱える「戦士の力強さと、人間としての脆さ」という両面を汲み取り、現代にふさわしいレッド・ソニア像を体現している。本編のほか、映像特典として予告篇を収録。
■ストーリー
時は有史以前のハイボリア時代。蛮族王の侵攻で故郷を失った女戦士ソニア（マチルダ・ルッツ）は、ヒルカニアの森でひっそりと生き延びていた。だが森に異変が起き、彼女は自然を蹂躙しながら勢力を広げる皇帝ドレイガン（ロバート・シーアン）の陰謀に巻き込まれていく。捕らえられたソニアは都の闘技場へ送られ、ダムナティと呼ばれる囚われの戦士たちとともに怪物と の死闘を強いられる。過酷な運命の中で、彼女の反撃が始まろうとしていた――。
■出演者
ソニア：マチルダ・ルッツ
ドレイガン：ロバート・シーアン
アニシア：ウォーリス・デイ
オジン：ルーク・パスクァリーノ
■スタッフ
監督：M・J・バセット
脚本：ターシャ・フォ
製作：アヴィ・ラーナー
撮影：ロレンツォ・セナトーレ
発売元：クロックワークス
販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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