剣戟ファンタジーアクション『レッド・ソニア／反逆の剣』のブルーレイ＆DVDコンボが11月4日に発売

1985年の映画化から約40年ぶりに再映画化された剣戟ファンタジーアクション『レッド・ソニア／反逆の剣』のブルーレイ＆DVDコンボが2026年11月4日に発売となる。価格は6,160円。

『レッド・ソニア』は、ロバート・E・ハワードによる英雄譚『英雄コナン』シリーズを起源に、70年代以降はコミックで再解釈され、世界的人気を獲得してきた女性コミックヒーローの先駆けともいえる存在。そんな伝説的な戦士を『サイレントヒル：リベレーション』（2012）などで知られるM・J・バセットが映画化した。主演は、アカデミー賞ノミネート監督、コラリー・ファルジャが手掛けた『REVENGE リベンジ』（2017）で鮮烈な印象を刻んだマチルダ・ルッツ。コミック原作が抱える「戦士の力強さと、人間としての脆さ」という両面を汲み取り、現代にふさわしいレッド・ソニア像を体現している。本編のほか、映像特典として予告篇を収録。