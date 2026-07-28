2025年韓国映画No.1興収『世界で最後の愛しい娘!』のポスタービジュアルが公開

韓国で564万人を動員し、2025年公開の韓国映画の中で興行収入第1位を記録し、第46回青龍映画賞で最多観客賞を受賞したヒット作『좀비딸（原題）』の邦題が『世界で最後の愛しい娘!』（配給：クロックワークス）に決定し、2026年11月13日より全国公開することが発表された。発表にあわせ、ポスタービジュアルが公開となっている。

『世界で最後の愛しい娘!』は、「ゾンビを生活に溶け込ませる」という設定が読者から大きな支持を受け、国内外で累計5億ビューを記録したウェブトゥーンを映像化した作品。最も大切な存在でありながら、最も危険な存在となってしまった娘を守ろうとする父親の奮闘を描き、「愛する人がゾンビになってしまったら、どんな選択ができるのか?？」 というテーマを笑いと感動を交えて描き出す。

主演を務めるのは『EXIT イグジット』（2018）『PILOT ―人生のリフライト―』（2024）で韓国で夏の映画館を盛り上げてきた"夏の男"であり、『賢い医師生活』シリーズ（2020〜21）などドラマ作品でも活躍するチョ・ジョンソク。本作では、人類最後の ンビとなってしまった娘のために極秘訓練に挑む父親ジョンファン役を演じ、切ない父性愛はもちろん、チョ・ジョンソクらしいコメディ演技の真髄を披露している。そんなジョンファンの母バムスンを演じるのは『哭声/コクソン』（2017）『パラサイト 半地下の家族』（2019）のイ・ジョンウン。お酒とK-POPを愛するウンボン里の最強おばあちゃんで、ゾンビになってしま った孫娘スアを気の毒に思いながらも、時に厳しく愛のムチを食らわせる。さらにジョンファンの初恋の人で中学校教師ヨンファには、同じく『パラサイト 半地下の家族で裕福な家庭の主婦ヨンギョ役を優雅かつ軽妙に演じたチョ・ヨジョン。作風ががらっと変わる本作で名女優2人が再共演を果たした。ジョンファンの親友でゾンビとなったスアの訓練に協力する家族同然の頼もしい存在ドンベを演じるのは、『梨泰院クラス』（2020）や『エージェント・キム：リアクティべーティッド』（2026）などのヒット作に出演し、幅広い演技を披露し活躍しているユン・ギョンホ。そして人類最後のゾンビになってしまったジョンファンの愛娘スアを『殺人の輪廻』（2015）や『梨泰院クラス』など、6歳でデビューしてから多くの作品で活躍してきたチェ・ユリが演じる。思春期の女の子らしい繊細な感情を抱えながらも、 人間だった頃の記憶をわずかに残した“ゾンビ娘"という難しい役どころを愛らしく演じている。

監督を務めるのは、2021年に映画『人質 韓国トップスター誘拐事件』で長編監督デビューしたピル・カムソン。俳優のファン・ジョンミンが本人役で出演し拉致されたという大胆な設定と、緊迫感溢れる展開で観客の没入感を誘い、興行的にも成功を収めた。その後、同名のNAVER WEBTOON原作のドラマシリーズ『運の悪い日』（2023）では、連続殺人犯との極限の心理戦を描き視聴者の間で大きな反響を呼んでいる。本作ではコメディ作品に初挑戦し、今までの作風と異なる新たな魅力を提示している。

ピル監督は本作について、「"どんな災害も、どんな困難も愛を通じて乗り越えることができる"というメッセージを最も愛する人と一緒に映画館で観て、感じてほしい」と語り、笑って泣ける全く新しいゾンビ映画を作り上げた。もしも、最愛の娘が世界で最後のゾンビになってしまったら――？ 大胆な設定から始まるこの物語は、笑いとスリルを交えながら、家族の絆と愛の強さを描き出す、晴れやかな笑いと予想外の感動が待ち受けるハートフル・ムービーに仕上がった。

公開されたポスタービジュアルには、ゾンビとなってしまった愛娘スアをピンクのフードで隠そうとする父親ジョンファンと、おとなしくされるがままのスアの姿が描かれている。親子の大切な思い出が収められた写真や、スアを調教中（？）のジョンファンとその親友ドンベ、ふてぶてしく座ってこちらを見つめているスアの飼い猫エヨン。さらに「腐っても（？）、愛してる！」というキャッチコピーが踊り、本作ならではのコミカルで温かな世界観を予感させるビジュアルとなっている。

また、7月31日より、ムビチケ前売券カード（1,600円）の発売も決定した。購入特典は「せかむす！オリジナル鑑賞記録カード」。表面は本作の登場人物が大集合、裏面は本編を盛り上げる飼い猫のエヨンがあしらわれた可愛いらしいデザインとなっている。メイジャーオンライン、MOVIE WALKER STORE、一部公開劇場で販売を行う。