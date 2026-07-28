U-NEXT、太平洋戦争末期を舞台とした台湾ドラマ『波の音色』を8月15日より独占配信開始

U-NEXTは、太平洋戦争末期、日本軍に徴兵され北ボルネオ島で連合軍捕虜の監視員となった台湾人三兄弟の運命を描く、史実に基づく社会派ヒューマンドラマ『波の音色』を2026年8月15日12時より独占配信する。

『波の音色』は、太平洋戦争末期、日本軍に徴兵され北ボルネオ島で連合軍捕虜の監視員となった台湾人三兄弟の運命を描く、史実に基づく社会派ヒューマンドラマ。ウー・ハンリン、アキラ・ファン、エドワード・チュウら若手実力派俳優が集結する本作は、捕虜虐殺事件の容疑者として指名された次男・志遠（ウー・ハンリン）と、真犯人を追う連合軍検察官との攻防が続く中、兄弟それぞれの信念と、時代に翻弄された台湾人としての苦悩が浮き彫りになっていく様子が見どころとなっている。

この度、監督とキャストからコメントが到着。本作の制作にかけた想いを各々が語っている。

監督／スン・ジエハン

ついに『波の音色』を日本の皆さんにご覧いただけることになりました。

80年前の物語を日本の観客の皆さんがどのように受け止めてくださるのか、とても興味があります。

戦争の中で日本軍の一員として南洋戦場へ送られた、3人の台湾の若者たち。しかし終戦を迎えると同時に、台湾の統治権移転に伴い、彼らは突如として日本人から中華民國国民へと身分が変わりました。戦いには敗れたものの、書類上は戦勝国の国民となり、それと同時に連合国からは戦犯として裁きを受けることになりました。これほどまでに翻弄された彼らの歩みを、視聴者の皆さんが本当に感情移入できるだろうか、という思いもありました。

戦争という残酷な現実が人と人との絆を歪めてしまうからこそ、その中で人々が必死に守り抜こうとした「善意」の尊さ、そして「平和」への願いの重さが、深く心に響くはずです。日本の皆さんにこの作品を楽しんでいただければ幸いです。そして、皆さんのご感想をお待ちしています。



新海志遠（シンカイ･シオン）役／ウー・ハンリン

2023年、私は『波の音色』の役作りのために初めて日本へ行きました。「新海三兄弟」を演じた私たちは、日本語や歴史的背景を学び、異国の地で生活しました。このような経験を通じて、80年以上前の台湾人が置かれていた境遇を少しでも理解することができ、私たちの演技にとって大きな糧となりました。

終戦の日に、本作が日本の視聴者の皆さんに届けられることを、心から嬉しく、また感謝しております。こうして皆さんに観ていただくことで、この作品はより完全なものになります。皆さんは登場人物を通して、これまであまり知られていないこの歴史に少しでも触れ、今ある平和のありがたさを改めて噛み締めるきっかけとなれば幸いです。

新海輝（シンカイ･アキラ）役／アキラ・ファン

『波の音色』がU-NEXTで配信開始になることを、本当に嬉しく思っています。この物語を通して、より多くの人に彼らの存在を知ってもらえることを願っています。

戦争は恐ろしいものです。誰もが愛する人々と幸せな生活を送りたいと願っているだけなのに、戦争下では、誰もが犠牲者となります。

この世界に、これ以上戦争が起こらないことを切に願っています。

新海木德（シンカイ･キトク）役／エドワード・チュウ

『波の音色』が日本で放送されることになり、より多くの

方に届くことを大変嬉しく思います。

本作はとても感動的で、考えさせられる物語です。 このドラマには幾重の深い感情が込められており、撮影に挑んだ日々はかけがえのない唯一無二の宝物となりました。

この作品を通して、日本の皆さんに『波の音色』という素晴らしい物語、そして私という俳優を知っていただけるきっかけになれば幸いです。

何景儀（ホー・ジンイー）役／リエン・ユーハン

『波の音色』に関心を持っていただき、ありがとうございます。

この作品を通して、私たちが歴史に一歩近づき、そしてその歴史を振り返ることで、今ある当たり前の日常に感謝するきっかけとなれば嬉しいです。改めて、皆さんの応援とご視聴に心から感謝いたします。

コール･ウィリアム役／アンドリュー・チョウ

U-NEXTで『波の音色』が配信されることを大変嬉しく思います。

この作品は、現代社会にも影響を及ぼし続けている歴史の断片を、登場人物たちの眼差しを通して描いた、私にとって非常に特別な物語です。

私は常に芸術の役割と責任は、私たちに正しい答えを与えることではなく、より多くの問いを投げかけることだと信じています。

過去や歴史に対して真摯に向き合い、問いかけ続けることによってのみ、私たちは本当に未来を変えていくことができるのです。日本の視聴者の皆さんのご感想を心待ちにしています。

田中司令官役／塚原大助

台湾の視点から第二次世界大戦を描いた『波の音色』。台湾で大きな反響を呼び、第60回金鐘奨では作品賞を含む5部門を受賞しました。あの時代を、台湾の人々がどんな思いで生きていたのか。撮影現場で台湾の俳優たちと対峙し、その眼差しから多くのことを学びました。世代を越えてこの作品を観ていただき、過去を知り、今を見つめ、未来を考えるきっかけになればと願っています。

渡邊直人役／松大航也

渡邊直人役を演じました、松大航也です。

台湾ドラマ『波の音色』が、U-NEXTにて配信されることが決定し、本当に嬉しく思っています。

太平洋戦争末期という時代。そこに生きた人たちが何を思い、どう生きたのか。

言葉だけでは表現しきれない部分をしっかりと描き、歴史や時代を感じさせてくれる作品です。

撮影中、現場に入るとまるでタイムスリップしたかのような気持ちになりました。

多言語が飛び交う環境は、毎日が新しいことの連続で、とてもかけがえのない経験となりました。

8月15日より配信が開始されます。たくさんの方に届いて欲しいと思っていますので、ぜひご覧ください！

なお、U-NEXTでは、本作の制作ドキュメンタリー「『波の音色』舞台裏：漂流の海」も同時に配信するので、あわせて視聴いただきたい。