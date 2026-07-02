ライアン・ゴズリング主演のSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が2026年7月3日よりPrime Videoで見放題配信開始となる。配信に先立ち、キービジュアルと日本版本予告が公開となった。

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が7月3日よりPrime Videoで見放題配信開始

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、映画『オデッセイ』（2015）の原作『火星の人』などで知られる作家アンディ・ウィアーの小説をライアン・ゴズリング主演で映画化。ザンドラ・ヒュラー、ライオネル・ボイス、ケン・レオンら実力派キャストが集結し、本作の鍵を握る異星人・ロッキー役には、パペティアで俳優のジェームズ・オルティスを起用し、唯一無二のキャラクターを生み出している。

映画化を最も強く推し進めたのは、主演を務めるライアン・ゴズリング。刊行前の原稿を読んだゴズリングは、読み終える前から「この壮大な物語を映画にするなら"彼ら"しか考えられない」と確信し、『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018）でアカデミー賞長編アニメーション賞を受賞したフィル・ロードとクリストファー・ミラーの監督起用をスタジオに働きかけた。その熱意が実を結び、ロード＆ミラーが正式に監督として参加。ゴズリング自身もプロデューサーとして参画し、さらに、アカデミー賞ノミネートプロデューサーとして『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』（2019）などを手がけてきたエイミー・パスカルもプロデューサーに加わった。脚色はアンディ・ウィアーの小説『火星の人』を映画化した『オデッセイ』でアカデミー賞脚色賞にノミネートされたドリュー・ゴダード。ハリウッド屈指のクリエイター陣が集結している。





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