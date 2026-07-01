ヒトラーの毒見役を務めていたと告白したドイツ人女性の証言に基づく『ヒトラーの毒見役』（2026年7月31日公開 配給：アンプラグド）のアザービジュアルと、毒見シーンを含む本編映像が公開となった。
『ヒトラーの毒見役』は、2012年、「私はヒトラーの毒見役を務めていた」と告白したドイツ人女性マルゴット・ヴェルクの証言に基づく物語。彼女はヒトラーの協力者とみなされることを恐れ、長い間自分の過去について誰にも語らずにいたが、晩年に打ち明けた。 戦後67年を経て明らかになった新事実。これはナチスに運命を翻弄されたある女性の衝撃的な実体験である。
この度、アザービジュアルが公開となった。毒見の席につく女性たちの上部には、彼女たちを見下ろすかのようにヒトラーの大きなシルエットが置かれている。戦時中の食糧難にも関わらず、彼女たちに用意された贅沢な料理。しかし、それには毒が含まれているかもしれないという恐怖が纏わりつく。すべては独裁者ヒトラーに握られており、窮地に立たされた彼女たちの表情からは張り詰めた空気を感じさせる。ナチス政権下におけるヒトラーの権力を象徴する仕上がりとなっている。
あわせて公開となった本編映像は、緊迫感溢れる毒見シーン。親衛隊が目を光らせて監視する中、黙々と料理を口に運んでいると、毒見役の一人がえずいてしまう。料理に問題がないのならば食べ続けるように命令されるが、気分が悪くて食べられない。親衛隊は机を叩きつけながら「食べろ」と怒鳴り散らし、震え上がる女性たち。スプーンを無理やり口に押し付けられ、ひたすら毒見を強要される過酷な状況が繰り広げられる。彼女たちに拒否することは許されなかった。第二次世界大戦末期、暗殺に怯えるヒトラーの陰で搾取された女性たちの姿を映し出す。
■ストーリー
1943年の第二次世界大戦末期。ベルリンの爆撃を逃れ、ポーランドの田舎町で戦地にいる夫の帰りを待つローザ（エリーザ・シュロット）。その場所は「狼の巣」と呼ばれる、ヒトラーが総統大本営「ヴォルフスシャンツェ」を置いていた森の近くだった。ある日、彼女は ヒトラーの毒見役に命じられ、他の若い女性たちとともに、親衛隊による監視のもとで、銃を突き付けられながら食事をすることに。ヒトラーが食す最高の料理を、死と隣り合わせの最悪な状況で試食する苦悩の日々。そして1944年7月、総統大本営でヒトラー暗殺を狙うクーデター （7月20日事件）が勃発。戦局が混迷を極める中、彼女たちの運命は――。
■出演者
ローザ：エリーザ・シュロット
アルバート：マックス・リーメルト
エルフリーデ：アルマ・ハスーン
レニ：エマ・ファルク
ハイケ：オルガ・フォン・ラックヴァルト
アウグスティン：テア・ラッシェ
ウラ：ベリット・ヴァンダー
ザビーネ：クリームヒルト・ハーマン
■スタッフ
監督：シルヴィオ・ソルディーニ
脚本：ドリアーナ・レオンデフ、シルヴィオ・ソルディーニ、ルチオ・リッカ、クリスチナ・コメンチーニ、ジュリア・カレンダ、イラリア・マッキア
製作：リオネッロ・チェッリ クリスティアーナ・マイナルディ
撮影：レナート・ベルタ
音楽：マウロ・パガーニ
美術：パオラ ビッザーリ
原作：ロッセラ・ポストリノ 「ヒトラーの毒見役」
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