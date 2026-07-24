『モータルコンバット/ネクストラウンド』のデジタル配信が開始

ワーナー ブラザース ジャパンは、対戦型格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット/ネクストラウンド』のデジタル配信（セル／レンタル）を開始した。また、2026年10月7日にブルーレイ＋DVD セットと4K UHD＋ブルーレイ セットを発売するが、価格は現時点で不明。

『モータルコンバット/ネクストラウンド』は、対戦型格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット』（2021年）の続編となるシリーズ最新作。世界の存亡をかけた格闘大会「モータルコンバット」が開幕し、最強の戦士たちは新たにハリウッドスター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）を迎え、魔界の皇帝シャオ・カーン（マーティン・フォード）を倒すため集結する。

炎を操る戦士・スコーピオン役には『SHOGUN 将軍』（2024〜）での活躍も記憶に新しい真田広之、人間界を守護する雷神・ライデン役に浅野忠信が続投するなど、日本人キャストにも注目したい。製作陣も前作から引き続き、監督をサイモン・マッコイド、製作を『アクアマン』（2018）などでも知られるジェームズ・ワンが務めている。

デジタル配信（セル／レンタル）、4K UHD、ブルーレイ、DVDそれぞれに劇場では観られなかったオリジナル吹替版を収録。ジョニー・ケイジ役には宮内敦士、キタナ役に花守ゆみりら新キャストに加え、前作からは江口拓也（リュウ・カン役）、津田健次郎（ライデン役）、井上和彦（スコーピオン役）ら人気声優が続投。さらに、セル版デジタル販売と4K UHD、ブルーレイには映像特典も28分収録する。特典映像は以下の通り。

新次元の死闘

作品世界の創造

キャラクター紹介

唯一無二のバトルシーン

世界を熱狂させ続ける格闘ゲーム

配信プラットフォームは、Apple TV、カンテレドーガ、Google Play、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、music.jp、milplus、U-NEXT、Leminoとなっている。また、配信を記念して、本編冒頭映像5分を公開。物語の鍵を握るキタナ（アデライン・ルドルフ）の幼少期の記憶から幕を開け、キタナの父・エデニア王（デスモンド・チアム）はエデニアの支配を目論む魔界の帝王シャオ・カーンの侵略が迫る中、「負けたらどうなるの？」と不安そうなキタナに「もし私に何かあったとしても、あのお方は常に見守っていてくださる。強く生きるんだ」と人間界を守護する雷神・ライデン（浅野忠信）からの贈り物のペンダントを託す。やがてエデニア王とシャオ・カーンの戦いの火蓋が切って落とされる。冒頭から迫力満点のアクションシーンを楽しんでいただきたい。