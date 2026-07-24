カン・ヒョンチョル監督最新作『ハイファイブ!』の超覚醒ビジュアルと超スーパー特報が公開

臓器移植で超能力を得るという設定で展開されるカン・ヒョンチョル監督最新作『ハイファイブ!』の公開が2026年10月16日に決定し、「超覚醒ビジュアル」と題したポスタービジュアルと、「超スーパー特報」と銘打った特報が公開となった。

『ハイファイブ!』は、臓器移植で超能力を得る、という奇想天外な設定で展開されるヒーロー・エンターテインメント。監督は、『サニー 永遠の仲間たち』（2011）『スウィング・キッズ』（2018）を手掛けたカン・ヒョンチョルが務める。

今回公開となった「超覚醒ビジュアル」と題したポスタービジュアルには、超能力を手に入れた5人の寄せ集めスーパーヒーローチームが勢ぞろい。コミックの世界から飛び出したような極彩色の背景を背に、5人の胸元には、それぞれの超能力を表すマークがまばゆく浮かび上がっている。どこかキマりきらない「スーパーヒーローらしい!?」ポーズを披露する5人の周囲には、「さえない毎日を、超能力 (スーパーパワー）でぶっ飛ばせ！」のコピーが躍る。弾けるようなビビッドカラーと、ひとクセもふたクセもありそうな5人のシルエットが、寄せ集めヒーローたちの予測不能なケミストリーを感じさせる。

あわせて公開となった「超スーパー特報」と銘打った特報では、臓器移植をきっかけに超能力を覚醒させた、クセ者ぞろいのキャラクター たちが怒涛の勢いで次々と登場する。心臓移植によって怪力＆爆走の超能力を手に入れた、テコンドー5冠の中学生・ワンソ（イ・ジェイン）は、空高く跳び上がる規格外のスーパージャンプを披露。肺移植によって超肺活量を獲得した、ヒーローに詳しい脚本家志望のチソン（アン・ジェホン）は、ひと息で猛烈な強風を巻き起こす。さらに、角膜移植によって電磁波を自在に操る超能力を得た、音楽とファッションを愛する自由人・キドン（ユ・アイン）は、指をパチンと鳴らし、スロットマシンでジャックポットを引き出す。肝臓移植によって回復能力に目覚めた、安全第一を信条とする工事現場の班長・ヤクソン（キム・ヒウォン）も姿を現す。その一方、人助けに燃える乳酸菌飲料配達員・ソンニョ（ラ・ミラン）の能力だけは、まだ"???"のまま。果たして、本人すら気づいていない謎の力とは――!? さえない毎日をぶっ飛ばす、5人の超絶パワーと予測不能なチームプレイに期待が高まる映像となっている。

また、8月28日より、数量限定の特典付きムビチケ前売券（1,600円）の発売も決定した。購入特典は、お手拭き、日除け、包帯など、アイデア次第で超能力のように姿を変える「"HI-SPEC"手ぬぐい」。日常使いから、いざというときのヒーローアイテムまで、マルチに活躍するハイスペックな一枚とのことだ。