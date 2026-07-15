⻘春トラベル・ムービー『ファーストライド』本予告と本ビジュアルが公開

カン・ハヌル×キム・ヨングァン×チャウヌ（ASTRO）共演の⻘春トラベル・エムービー『ファーストライド』（2026年9月25日公開 配給：クロックワークス）の本予告と本ビジュアルが公開となった。

『ファーストライド』は、高校卒業とともに叶うはずだった卒業旅行を、大人になって叶えるべく初めての海外旅行へと旅立つ幼馴染4人の姿を描いた⻘春トラベル・ムービー。成績優秀でケンカっ早い"勤勉バカ"・テジョンを演じるのは、カン・ハヌル。頭の中も性格もとにかく明るい"無邪気なバカ"・ドジン役には、キム・ヨングァン。そして、息をするだけで笑いをもたらす"顔天才バカ"ことヨンミン役には、ASTROのチャウヌが兵役前最後の作品にして映画初主演を飾る。さらに、目を開けたまま寝る特技（？）を持つ"ウザいバカ"・グムボク役を、800倍のオーディションを勝ち抜いたカン・ヨンソクが熱演。バカだけど愛さずにはいられない24年来の親友を豪華キャスト陣が自然体で演じ、抜群のケミストリーを生み出している。

今回公開された本予告では、あれから10年の時を経て、叶えられなかった「卒業旅行」へと旅立つ 彼らの姿が映し出される。慌ただしい日常を離れ、美しい海が広がるリゾートで過ごす特別な時間が始まるかと思いきや、旅先では予想外のトラブルが多発。さらに旅にはなぜか"恋するバカ"・オクシム（ハン・ソナ）も加わり、次から次へと降りかかる災難に限界突破寸前のテジョンの表情も収められている。しかし、そんな大騒動の中で、少しずつ明らかになっていく彼らが胸に秘めていた「忘れられない過去」と、友情の裏に隠された「真実」。あの頃と変わらない4人の絆が、10年の時を経て、いま再び動き出す――。笑いの先に待ち受ける、彼らの深い友情と知られざる過去を映し出す、心揺さぶるエモーショナルな映像に仕上がっている。

あわせて公開された本ビジュアルでは、小指を掲げてポーズを決めるテジョンら親友4人の姿が。10年越しの卒業旅行のはじまりを捉えたビジュアルからも、笑いの絶えない彼らの珍道中はもちろん、時を経て明かされる、かけがえのない友情の物語にも期待が膨らむ。

さらに、7月17日からはムビチケカードの発売も決定。全国の上映劇場、メイジャー通販とMOVIE WALKER STOREにて購入可能で、第1弾の購入特典には特製チケットホルダーが決定している。第2弾特典は8月発表予定だ。

＜ムビチケカード＞

●価格：1,600円

●販売期間：

《劇場》7月17日劇場オープン時〜劇場公開前日まで

《通販》7月17日AM10:00〜9月24日23:59

●購入場所：上映劇場、メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STORE

●特典：【第1弾】特製チケットホルダー（※第2弾特典は8月発表予定）

ムビチケ購入特典の特製チケットホルダー