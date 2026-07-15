1990年代の台湾を舞台に、名門男子校マーチングバンド部の再起をかけて心を一つに部活動に励む高校生男子の青春を、実話をもとに描く台湾映画"進行曲 Marchingboys"が、『進行曲 マーチングボーイズ』の邦題で2026年10月23日よりシネマート新宿ほか全国順次公開となる。配給は、1980年の創業から映画前売り券の販売を担ってきた「メイジャー」が初めて業務を手がけ、これが第一回配給作品となる。邦題と公開日の発表にあわせ、ポスタービジュアルと場面写真が公開となっている。

『進行曲 マーチングボーイズ』は、1990年代の台湾を舞台に、名門男子校マーチングバンド部の再起をかけて心を一つに部活動に励む高校生男子の姿を、実話をもとに描く青春映画。エモーショナルな1990年代の空気と、どこかノスタルジックな台湾の風景、そして男子高校生たちが奏でるマーチングバンドのパワフルな音色とパフォーマンスが、心に深く響く感動作に仕上がっている。

監督は、映画『角頭-彷徨人』（2021）、ドラマ「We Best Love 永遠の1位/2位の反撃」（2021）で知られる台湾映画界のヒットメイカー、ジャン・ルイジー（姜瑞智）。主演のジャン・ハオをムー・セン（牧森）が演じ、台湾のアカデミー賞と呼ばれる台湾金馬奨で新人俳優賞にノミネートされた。今回公開となる本ポスタービジュアルには、上から、ジャン・ハオ役のムー・セン（牧森）、タイチェン役のユー・ジェエン（余杰恩）、リウ・ジーチュワン役のリウ・ユーレン（劉育仁）が、それぞれ屋外で楽器を演奏する姿を捉えたもの。かつて部活動に励んだ人も、いま現在励んでいる人も、ひたむきに部活動に青春をかける彼らの姿を懐かしく、また、愛おしく思えるビジュアルとなっている。

また、日本公開に際し、ジャン・ルイジー監督からコメントが到着した。

■ジャン・ルイジー監督コメント

日本の皆さま、『進行曲』を日本で上映していただけることを、大変光栄に思います。この脚本を初めて読んだとき、真っ先に思い浮かんだのは、京都橘高校マーチングバンドのことでした。初めてその演奏を観たとき、お祭りのような華やかさと、胸が熱くなるような情熱に深く感動したことを今でも覚えています。

そのため、本作を撮影する際には、登場人物たちの成長を描くだけでなく、マーチングバンドが持つ情熱やエネルギーを映像に刻み込むことを常に心がけました。

この映画をご覧いただき、台湾にもこのような素晴らしい物語とマーチングバンド文化があることを知っていただけたら、とても嬉しく思います。