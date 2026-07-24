アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演するサイコ・スリラー『隣人たち』（公開中 提供：カルチュア・エンタテインメント 配給：ギャガ）の撮影現場の裏側を収めたメイキング映像が公開となった。

『隣人たち』は、ベルギーのアカデミー賞と呼ばれるマグリット賞で、監督賞・作品賞含む史上最多の9部門を受賞し、ベルギー映画史を塗り替えた『母親たち』（2018）のハリウッドリメイク。監督は『⻘いパパイヤの香り』（1993）、『博士と彼女のセオリー』（2014）などで撮影監督として活躍するブノワ・ドゥロームが務め、今回が⻑編映画監督デビューとなる。本作では、最愛の息子を失ったセリーヌをアン・ハサウェイ、セリーヌの隣人で親友のアリスをジェシカ・チャステインが演じる。

この度、ブノワ・ドゥローム監督が作品の見どころや主演のジェシカ・チャステイン、アン・ハサウェイとの制作秘話を語ったインタビューと撮影現場の裏側を収めたメイキング映像が公開となった。

まず監督は、「ニュージャージー郊外に暮らす二人の女性の物語」と本作を紹介。「1960年代を舞台にしたスリラーで、あらゆる要素 が重要なんです。構成も、細部の一つひとつにも意味があります」と作品へのこだわりを明かした。続けて、「セリーヌ（アン・ハサウェイ）は大きな家に住んでいて、すべてが清潔で完璧に見えます。彼女自身も、完璧な人間のように見える。けれど、その裏には、まだ見えていない何かが隠されているかもしれません」とキャラクターについて説明。一方、ジェシカ・チャステイン演じるアリスについては、「どこか神経質なところがあって、彼女の内側からは不満や苛立ちが伝わってくる」と語る。さらに、「二人の夫はとても融通の利かない人物で、妻たちに多くを与えているとは言えないでしょう。彼女たちの生活は孤独で、単調な毎日です」と背景を解説。それぞれに息子を持ち、家族ぐるみで交流を続ける二人について、「そんな日々が永遠に続くと思いきや、ある日、事故が起きるのです」と語り、平穏な日常が一変する物語の転機を示唆した。

また、自身の監督デビューについても言及。「私は撮影監督として40本の映画に携わってきましたが、監督を務めるのは今回が初めてでした」と振り返る。⻑年の親交があるジェシカ・チャステインについては、「彼女がまだ駆け出しの頃、初期の作品で知り合いました。この役は、ジェシカにとって、とても脆い部分をさらけ出すものでした。それはアンについても同じです。二人とも母親でありながらこの役を演じることは、人として非常に難しかったと思います」と、その演技を高く評価した。

二人のアプローチの違いについても触れ、「ジェシカは、とてもヨーロッパ的な感性を持った女優です。フランス映画的、と言っても良い。彼女は常に抑えた演技をしようとします。準備は非常に入念でありながら、同時にとても直感的でもある」とコメント。一方のアン・ハサウェイについては、「役についてたくさんのアイデアを持っていました。外見から所作に至る細部まで、綿密なビジョンを持っていた。ただ、彼女は私にとってどこか謎めいた存在でもありました。良い意味で掴みどころがなく、それがこの役にとって、とても興味深い要素になったのです」と評している。

さらに、撮影・照明・演出を自ら担当したことについて、「それを自分でできたのは素晴らしい経験でした。そうすると、映画そのものが変わってくるんです。その中心にいるのは自分ですからね」と語り、監督としての手応えを明かした。そんなドゥローム監督が敬愛する映画監督はアルフレッド・ヒッチコック。「私はヒッチコックが大好きですし、今でも彼に立ち返ることには意味があると思っています」と語り、「いま映画をつくるうえでも、物事に二重の意味を持たせたり、曖昧さを残したりすることは重要です。誰が善人で誰が悪人なのか、簡単には分からない――そんな作品にしたかった」と作品づくりへの思いを明かした。その影響は映像表現にも色濃く反映されている。「ヒッチコックからは映像の面でも影響を受けています。60年代らしいルックや色彩も 意識しました」と説明。最後に観客へ向けて、「もちろん観客には、恐怖や衝撃、驚きを感じてほしい。ですが同時に、"もし自分の身に起きたら、自分はどうするだろう"ということも考えてほしいですね」とメッセージを送っている。