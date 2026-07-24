映画『バイオハザード』の新予告と特別映像が公開

映画『バイオハザード』（2026年10月9日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の新予告が公開となった。あわせて日本では、メガホンをとったザック・クレッガー監督みずからが本作を語る特別映像も公開となっている。

『バイオハザード』のシリーズ最新作のメガホンを取るのは『バーバリアン』（2022）や、エイミー・マディガンにアカデミー賞助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS/ウェポンズ』（2025）を手掛けたザック・クレッガー。本作のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。全シリーズを何千時間プレイしたか分からないと言うほどやり込んだクレッガーが、深い"バイオ愛"を注ぎ込んで製作にあたっている。

物語の中心となるのは、オースティン・エイブラムス演じる配達人のブライアン。医療品を届ける任務の先で、彼が足を踏み入れるのは、想像を絶する地獄のサバイバル。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに、逃れられない恐怖を体感することになる。

この度、新予告編と、メガホンをとったザック・クレッガー監督みずからが本作を語る特別映像が公開となった。新予告の冒頭に映し出されるのは、オースティン・エイブラムス演じる主人公ブライアン。医療品の配送を生業とする彼にとって、病院からの輸送依頼はいつも通りの"仕事"のひとつだ。「腎臓か肝臓か知らないが……重要なものなんだろ？」と軽口を叩きながら、猛吹雪の 夜道へと車を走らせる。だが、恋人との電話の最中、路上の障害物に急ブレーキ。車は雪道で立ち往生してしまう。暗闇の雪原で彼が目にしたのは、血まみれで倒れるひとりの女性――。見知らぬ⺠家に逃げ込むも「警察に連絡が取れない」。家探しの末に見つけたショットガンへ震える手で弾を込めるブライアンに、窓の外から不気味な影が迫る。映像は一転、雪の降りしきる荒廃した市街地へ。路上を埋め尽くす死体の山、血の海、そしてドアの隙間から這い出してくる無数の手。背後で迫る人の雨を背に、ブライアンはただひたすら走る。そして予告の最後、荷物の届け先を尋ねた彼に告げられるのは、「ラクーンシティ総合病院よ」というひと言。「楽勝だ」と請け合う彼は、その行き先が意味するものをまだ知らない――。シリーズファンにはお馴染みの街の名が明かされる、戦慄のラストにも注目だ。

特別映像では、監督のザック・クレッガーが「サバイバルホラーといえば"バイオ"だ。アクションじゃない」と原点回帰を宣言し、本作の主人公を「ごく普通の男だ」「銃に慣れてないから――撃っても99％はミスショットになる」と語る。だが、この映像には、最後まで明かされない言葉がひとつある。劇中の"脅威"に触れた瞬間、その名はピー音でかき消される。ブライアンの前に立ちはだかる"何か"の正体は、ぜひスクリーンで確かめてほしい。