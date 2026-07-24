ジェームズ・アイヴォリー監督作『眺めのいい部屋』が4K修復版で公開決定

第59回アカデミー賞で脚色賞、美術賞、衣装デザイン賞を受賞したジェームズ・アイヴォリー監督のイギリス映画『眺めのいい部屋』（配給：ザジフィルムズ）が、製作40周年を記念して4K修復版で2026年9月25日よりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下ほか全国にて順次公開することが決定した。この発表にあわせ、40周年記念キービジュアルと 4K修復版の素材で制作した予告編が公開となっている。
『眺めのいい部屋』は、イギリスの良家の令嬢がイタリア・フィレンツェを訪れ、世界を広げ、真実の愛に出会い、 大人の女性へと成長する様を描いた作品。原作は、E.M.フォースターの同名小説。
監督は『モーリス』（1987)）『ハワーズ・エンド』（1992）で知られる名匠ジェームズ・アイヴォリー。第59回アカデミー賞では作品賞を始め主要8部門にノミネートされ、脚色賞、美術賞、衣装デザイン賞を受賞。そのほか、第44回ゴールデングローブ賞で助演女優賞（マギー・スミス）、第40回英国アカデミー賞で作品賞・主演女優賞（マギー・スミス）・助演女優賞（ジュディ・デンチ）・美術賞・衣装デザイン賞の5部門を受賞、さらに第32回ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞で最優秀外国語映画賞を受賞している。ヘレナ・ボナム＝カーターの出世作でもある。ほか、ジュリアン・サンズ、ダニエル・デイ＝ルイス、ルパート・グレイブスらが出演。
この度、40周年記念キービジュアルと 4K修復版の素材で制作した予告編が公開となった。キービジュアルは、フィレンツェの夕暮れを背景に令嬢ルーシーとジョージが口づけを交わす美しい仕上がりとなっている。
■ストーリー
舞台は1907年のイタリア。若き令嬢ルーシー（ヘレナ・ボナム＝カーター）は、年上の従姉シャーロット（マギー・スミス）とともにフィレンツェを訪れる。しかし、ペンションの部屋に案内され窓からの眺めを見て落胆。美しいドゥオモを臨むアルノ川に面した部屋 ではなかったからだ。不満を耳にした同宿の客エマソン（デンホルム・エリオット）とその息子ジョージ（ジュリアン・サンズ）が、部屋の交換を申し出る。名所巡りの最中に遭遇した事件をきっかけに、ルーシーはジョージに惹かれ始めるのだが……。
■出演者（役名：俳優名）
ルーシー・ハニーチャーチ：ヘレナ・ボナム＝カーター
ジョージ・エマソン：ジュリアン・サンズ
シシル・ヴァイス：ダニエル・デイ＝ルイス
フレディ・ハニーチャーチ：ルパート・グレイブス
エリナー・ラヴィッシュ：ジュディ・デンチ
シャーロット・バートレット：マギー・スミス
■スタッフ
監督：ジェームズ・アイヴォリー
原作：E.M.フォースター『眺めのいい部屋』
製作：イスマイル・マーチャント
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