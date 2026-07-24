ジェームズ・アイヴォリー監督作『眺めのいい部屋』が4K修復版で公開決定

第59回アカデミー賞で脚色賞、美術賞、衣装デザイン賞を受賞したジェームズ・アイヴォリー監督のイギリス映画『眺めのいい部屋』（配給：ザジフィルムズ）が、製作40周年を記念して4K修復版で2026年9月25日よりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下ほか全国にて順次公開することが決定した。この発表にあわせ、40周年記念キービジュアルと 4K修復版の素材で制作した予告編が公開となっている。

『眺めのいい部屋』は、イギリスの良家の令嬢がイタリア・フィレンツェを訪れ、世界を広げ、真実の愛に出会い、 大人の女性へと成長する様を描いた作品。原作は、E.M.フォースターの同名小説。

監督は『モーリス』（1987)）『ハワーズ・エンド』（1992）で知られる名匠ジェームズ・アイヴォリー。第59回アカデミー賞では作品賞を始め主要8部門にノミネートされ、脚色賞、美術賞、衣装デザイン賞を受賞。そのほか、第44回ゴールデングローブ賞で助演女優賞（マギー・スミス）、第40回英国アカデミー賞で作品賞・主演女優賞（マギー・スミス）・助演女優賞（ジュディ・デンチ）・美術賞・衣装デザイン賞の5部門を受賞、さらに第32回ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞で最優秀外国語映画賞を受賞している。ヘレナ・ボナム＝カーターの出世作でもある。ほか、ジュリアン・サンズ、ダニエル・デイ＝ルイス、ルパート・グレイブスらが出演。

この度、40周年記念キービジュアルと 4K修復版の素材で制作した予告編が公開となった。キービジュアルは、フィレンツェの夕暮れを背景に令嬢ルーシーとジョージが口づけを交わす美しい仕上がりとなっている。