アン・ハサウェイとジェシカ・チャステイン共演『隣人たち』の特別予告＜サイコスリラー編＞が公開

アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演するサイコ・スリラー『隣人たち』（2026年7月24日公開 提供：カルチュア・エンタテインメント 配給：ギャガ）の＜サイコスリラー編＞と題した特別予告が公開となった。

『隣人たち』は、ベルギーのアカデミー賞と呼ばれるマグリット賞で、監督賞・作品賞含む史上最多の9部門を受賞し、ベルギー映画史を塗り替えた『母親たち』（2018）のハリウッドリメイク。監督は『⻘いパパイヤの香り』（1993）、『博士と彼女のセオリー』（2014）などで撮影監督として活躍するブノワ・ドゥロームが務め、今回が⻑編映画監督デビューとなる。本作では、最愛の息子を失ったセリーヌをアン・ハサウェイ、セリーヌの隣人で親友のアリスをジェシカ・チャステインが演じる。

この度、本作の不穏な空気を凝縮した特別予告＜サイコスリラー編＞が公開となった。「彼女、何か変なの」――。笑顔を浮かべるセリーヌの姿とは裏腹に、拭いきれないアリスの疑念。そして、互いに鋭い言葉をぶつけ合う二人「私の子を殺す気ね」「関わらないで」「思い込みだと？」「私は怪物？」――。セリーヌの異様なまでの執着なのか、それともアリス自身の妄想なのか？ 最後まで予測不能のサスペンスが展開。映像のラストでは、子供の傍らで横たわるアリスのもとへ、静かに忍び寄るセリーヌの姿も映し出され、不穏な余韻を残したまま幕を閉じる。アンとジェシカ、二人の息詰まる心理戦と圧倒的な演技の応酬が、観る者をも巻き込む「94分の衝撃」を予感させる特別予告となっている。