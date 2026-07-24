セドリック・クラピッシュ監督最新作『モネと時間旅行』の新場面写真5点が公開

セドリック・クラピッシュの監督最新作『モネと時間旅行』（2026年9月18日公開 配給：セテラ・インターナショナル 協力：ユニフランス）の新場面写真5点が公開となった。

『モネと時間旅行』は、19世紀と現代を舞台に、ベル・エポックを生きた謎の女性アデルを巡る物語。監督は、『スパニッシュ・アパートメント』（2002）『ダンサー イン Paris』（2022）などで知られるセドリック・クラピッシュが務める。本作は、自身が愛してやまない「19世紀のパリ」を映像化し、そこに「現代」の物語を交差させ、一枚の絵画に隠された謎を紐解く構造となっている。2026年という年は、印象派の巨匠クロード・モネの没後100年にあたるが、モネはもちろん、ルノワール、セザンヌ、写真家のフェリッ クス・ナダール、作家のヴィクトル・ユゴーなど、実在した芸術家たちが次々と登場する。オルセー美術館、オランジュリー美術館、クロード・モネ『睡蓮の庭』といった名作絵画や印象派の聖地も物語を彩る。

現代の主人公セブを演じるのは、カルティエのCM撮影でクラピッシュに見出されたアブラム・ヴァプレ。彼とともに遺産の屋敷を捜索、賑やかで個性的な親戚には、『画家ボナール ピエールとマルト』（2023）などのヴァンサン・マケーニュ、『最高の花婿』（2014〜20）シリーズのジュリア・ピアトン、『パリのどこかで、あなたと』（2019）などクラピッシュ作品でおなじみのジヌディーヌ・スアレム。19世紀の物語の主人公アデルには、名優ヴァンサン・ランドン、サンドリーヌ・キベルランの娘で、『スザンヌ、16歳』（2020）で監督・主演デビューを果たしたスザンヌ・ランドン。アデルのパリ滞在を支える友人アナトールにイレーヌ・ジャコブの息子で『動物界』（2023）で話題になったポール・キルシェ、ルシアン役に『モンテ・クリスト伯』（2024）のヴァシリ・シュナイダー、ノルマンディーに残した恋人ガスパールに第79回カンヌ国際映画祭『Coward（原題）』で男優賞を受賞したヴァランタン・カンパーニュら、若手俳優が起用されている。セシル・ドゥ・フランス、オリヴィエ・グルメら名優やクラピッシュの熱望により出演し、劇中でも歌を披露するミュージシャンのPOMなど、年代も様々、バラエティ豊かなフランスの俳優たちの息の合ったアンサンブルが、家族のルーツを探る物語に、心地よさと温かさをもたらしている。

この度公開となった場面写真は全5点。いずれも、ベル・エポック（＝美しき時代）を象徴するエレガントな衣装の数々とともに、19世紀当時のパリを包み込んだ華やかで優雅な空気感を切り取ったものだ。ベル・エポック様式の華麗な装飾や美しいフレスコ画、きらびやかなシャンデリアに彩られ、まるで宮殿に迷い込んだようなカットは、現在もリヨン駅構内で営業を続ける、1901年創業の名店「ル・トラン・ブルー」を徹底再現した店内で、ノルマンディーからパリへやって来たばかりのアデルが、可憐で華やかなドレスを身に纏い、少し緊張した面持ちで歩く姿を捉えている。そのほかのカットも、コルセットで細く絞ったウエストに、胸元とヒップを 強調した優美なシルエット、さらにアール・ヌーヴォーの曲線美を感じさせる繊細なレースやフリル、羽飾り付きの大きな帽子など、ベル・エポックを象徴する美意識を体現した装いで、20年ぶりにパリで再会した母と語り合うシーンなどが切り取られている。

なお、「ベル・エポック」とは19世紀末から第一次世界大戦開戦前までの20世紀初頭にかけて、芸術や文化、科学技術が大きく発展し、パリが最も華やかに輝いた時代。劇中に登場するクロード・モネをはじめ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ピサロ、ベルト・モリゾ、シスレーなど、現在も世界中で愛される印象派の画家たちが活躍した⻩金期でもある。監督を務めたセドリック・クラピッシュは、「1900年頃のパリを舞台にした作品を以前から撮りたいと願っていました」「20世紀を形づくるさまざまなものが発明され、社会全体が大きく変化し始めた時代です。当時の衣装、装飾、美学、そして世紀末特有の空気、そのすべてに魅力を感じています」とコメントを寄せている。