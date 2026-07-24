ヒトラーの毒見役を務めていたと告白したドイツ人女性の証言に基づく『ヒトラーの毒見役』（2026年7月31日公開 配給：アンプラグド）の監督コメント映像が公開となった。

『ヒトラーの毒見役』は、2012年、「私はヒトラーの毒見役を務めていた」と告白したドイツ人女性マルゴット・ヴェルクの証言に基づく物語。彼女はヒトラーの協力者とみなされることを恐れ、長い間自分の過去について誰にも語らずにいたが、晩年に打ち明けた。 戦後67年を経て明らかになった新事実。これはナチスに運命を翻弄されたある女性の衝撃的な実体験である。

この度、本作の監督を務めたシルヴィオ・ソルディーニから、日本の観客に向けたコメント映像が公開となった。シルヴィオ・ソルディーニは、映画監督、脚本家。『エマの瞳』 （2017）などで知られ、これまで数々の映画祭で高い評価を受けてきたイタリアを代表する名匠である。本作の日本公開への喜びを述べ、「過去の物語だけれど、現在にも通じる映画なのです」と、本作で描かれるナチスの脅威が現代の世界情勢や戦後81年を迎える日本にも共通していることを強調した。

さらに、公式サイトでは、日本大学文理学部教授でドイツ映画研究家の渋谷哲也ら、各界著名人のコメントが掲出されている。こちらもあわせてチェックいただきたい。