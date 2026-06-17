アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演するサイコ・スリラー『隣人たち』（2026年7月24日公開 提供：カルチュア・エンタテインメント 配給：ギャガ）の本編映像が公開となった。

『隣人たち』は、ベルギーのアカデミー賞と呼ばれるマグリット賞で、監督賞・作品賞含む史上最多の9部門を受賞し、ベルギー映画史を塗り替えた『母親たち』（2018）のハリウッドリメイク。監督は『⻘いパパイヤの香り』（1993）、『博士と彼女のセオリー』（2014）などで撮影監督として活躍するブノワ・ドゥロームが務め、今回が⻑編映画監督デビューとなる。本作では、最愛の息子を失ったセリーヌをアン・ハサウェイ、セリーヌの隣人で親友のアリスをジェシカ・チャステインが演じる。

この度公開となったは、最愛の息子を失った悲しみから、次第に精神の均衡を失い、狂気へと変貌していくセリーヌの姿を捉えた本編映像。「悲しい？」「マックスはどこ？」「埋めちゃうの？」――。まだ「死」というものを十分に理解できないアリスの息子・テオは、突然の事故で一人息子を亡くしたセリーヌへ純粋な疑問を投げかけるが、その親密な光景はアリスにとって、まるでセリーヌが自身の息子の姿をテオに投影するような危うさを感じさせる。「テオ、何してるの？」「戻って」――不安を募らせたアリスが息子を呼び戻そうとする中、問いかけに応じて振り返るセリーヌの虚ろな表情は、まるでホラー映画のワンシーンのような不穏な空気を漂わせ、愛する息子を失った喪失感が、やがて狂気へと変貌していく過程を予感させる映像となっている。

本作について監督は、「これは正気を失っていく人物の物語であり、非常に感情的な作品です」と語る。さらに、「心理的に極めて過酷な領域に踏み込む時、たとえ演技であり、俳優たちが自らを守る術を知っていたとしても、その感情は心の奥深くまで届いているのが分かるのです」とコメント。

また、「ジェシカ・チャステインもアン・ハサウェイも母親であり、感情を深く掘り下げなければならない脆弱な立場に俳優を置く"指揮官"となることは、時に困難でした。監督としての技術的な部分は、これまで多くの監督たちと密接に仕事をしてきたので熟知していました。しかし、ある日突然、"今日は俳優たちに非常に苦痛を伴う演技を求めるシーンを撮るのだ"と気づく。その側面は私にとってまったく未知のもので、予想以上に深い衝撃を受けました」と振り返っている。