『ハッチング -孵化-』（2022）で長編デビューを飾ったハンナ・ベルイホルム監督の最新作『ナイトボーン -夜哭-』（2026年8月28日公開 配給：NOROSHI、ギャガ）の場面写真9点が公開となった。

『ナイトボーン -夜哭-』は、理想の子育てを夢見る新婚の夫婦が恐怖に巻き込まれていくチャイルド・スリラー。第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門でワールドプレミア上映されると、「何一つとして型にはまらない予測不能な展開」「『ローズマリーの赤ちゃん』の再来」と観客・批評家ともに鮮烈な衝撃を与え会場を騒然とさせた。監督は、『ハッチング-孵化-』で、美しくもおぞましい世界観と独創的なストーリーテリングで注目を集めたハンナ・ベルイホルムが務める。

母親サーガを⻤気迫る怪演で体現したのは、『コンパートメント No.6』（2021）のセイディ・ハーラ。その夫ジョンを、『ハリー・ポッター』（1999〜2011）シリーズのルパート・グリントが演じる。

この度、場面写真9点が公開となった。北欧神話の気配が今なお息づく神秘的なフィンランドの深い森で大木を抱きしめるサーガの姿をはじめ、待望の我が子を抱きかかえながらもどこか拭いきれない違和感を覚え、怪訝な表情を浮かべるサーガのカット、なぜか眠らない赤ん坊を必死にあやすサーガとジョン、また、子どもの誕生を祝うパーティー、祝福の場であるはずがどこか張りつめた空気が漂うカットなど、幸福のはずの日常に少しずつ忍び込んでいく異変が切り取られている。やがてその違和感は、夫婦の想像を絶する恐怖へと飲み込んでいくーー。おびえながら互いの手を握りしめるサーガとジョンの姿、さらに自宅の床からは、まるで森が侵食するかのように木のようなものが生え始め、静かだった暮らしが姿を変えていく様子が切り取られている。さらに、血に染まったサーガが呆然とベビーベッドを見つめる衝撃のカットや、ポスタービジュアルにも使用されている、恐怖の果てに狂気へと飲み込まれていくサーガの絶叫カットとあわせ、生まれてきた我が子をめぐる謎が、さらなる恐怖を予感させる場面写真となっている。