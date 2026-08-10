A24のラブストーリー『ドラマなふたり』の特別映像＜人間関係ホットライン＞が公開

A24のラブストーリー史上No.1ヒットを記録した『ドラマなふたり』（2026年8月21日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の、＜人間関係ホットライン＞と題した特別映像が公開となった。

『ドラマなふたり』は、A24が贈るゼンデイヤとロバート・パティンソン共演のラブストーリー。監督は、『ドリーム・シナリオ』（2023）や『シック・オブ・マイセルフ』（2022）で知られるクリストファー・ボルグリ。プロデューサーには『ミッドサマー』（2019）のアリ・アスターが名を連ねている。

この度、ゼンデイヤ、ロバート・パティンソンらキャスト陣が、一般の方から寄せられた恋愛電話相談にガチ回答する特別映像＜人間関係ホットライン＞が公開となった。特別映像は、＜告白＞という運命の分岐点に着想を得て制作されたもの。「交際3年になる恋人が家族に会わせてくれない」「嫌いな友人の結婚式でブライズメイドを務めるべきか」「恋人が存在しないはずの弟を言い訳にしている」など、誰もが一度は耳にしたことのあるような人間関係の悩みが次々と登場。本作で絶望的な告白をするエマを演じるゼンデイヤ、エマの突然の告白を受けて動揺するチャーリーを演じるロバート・パティンソン、その場に居合わせた友人夫婦を演じるアラナ・ハイムとママドゥ・アティエら、本作の主要キャスト4人がそれぞれの価値観をぶつけ合いながら、真剣に、時にユーモアたっぷりに回答していく。

交際3年にもかかわらず一度も家族に紹介してもらえない「でも家族の話はしてくる」という相談に対し、ロバート・パティンソンは「矛盾してない？」「次の人！」と即座に反応。アラナ・ハイムも「危険信号だと思う」と同調し、最終的にはロバートが「別れる」と結論づけるなど、冒頭から⻭に衣着せぬコメントが炸裂。

また、「嫌いな友人の結婚式でブライズメイドを務めるべきか」という悩みには、ママドゥ・アティエが「友人関係を解消すべきだ」と主張。一方でアラナは「その前に話し合って」と現実的なアドバイスを送り、ロバートの「病欠でいい」という提案にアラナ・ハイムは「今度 ロバートを誘って病気と言われたらウソを言ってると思うわね」と返し、ゼンデイヤも「いい印象は与えない」と苦笑い、ロバートが少しずつしょんぼりとしていくシーンも。

さらに、「結婚を考えている恋人が存在しない弟の名前を持ち出してくる」という相談では、ママドゥが「浮気してたのさ。それ以外の何でもない」と一刀両断。ゼンデイヤとアラナが「繰り返しになるけど、話し合うことね」「コミュニケーションよ」と、劇中のエマ（ゼンデイヤ）とチャーリー（ロバート・パティンソン）さながら会話の重要性を説く中、ロバートは「会話上手じゃないと会話からは何も得られない」「もし会話上手じゃなければ、ずる賢い浮気してる相手に言いくるめられて、さらに落ち込むだけ」と反論すると、ゼンデイヤが「会話がもたらす結末を受け入れられるのなら会話も無意味じゃない。後悔なく去れるから」と自論を展開。

友人や、恋人の母親との関係や、内向的な恋人とのコミュニケーションについての相談では、ゼンデイヤとアラナが繰り返し「話し合うこと」の大切さを強調し、一致団結する場面も。一方のロバートは「会話上手じゃないと会話からは何も得られない」と独自の見解を示し、4人それぞれの恋愛観や人間関係論が垣間見える内容となっている。

そして映像の最後には、「初デートでAndroid端末を使っていて、魚を持った写真をSNS投稿する男性とのデートに悩んでいる」という風変わりな相談も登場。ロバートが「彼女もAndroidを買えばいい」「デートに魚も持っていく」と提案すると、ゼンデイヤは 「"捧げ物です"って？」と応戦。アラナも加わり、爆笑必至のトークが展開される。

ロバート・パティンソンの"らしさ"全開の独自目線、ゼンデイヤの優しさと共感力あふれる言葉、アラナ・ハイムの⻭に衣着せぬ本音、そしてママドゥ・アティエの豪快な一言――。4者4様の個性が炸裂する「人間関係ホットライン」は、映画本編では見られないキャストたちの素顔が垣間見える、遊び心満載の特別なものになっている。

■ストーリー

ボストンのカフェで運命的な出会いを果たしたチャーリーとエマは、この上なく幸せな日々を送っていた。結婚式まであと7日と迫った夜、付添人の親友 夫婦と4人での食事中、これまでにやらかした最悪の行いを告白することに。軽い気持ちで始めたゲームだったが、エマの【最悪の秘密】に全員がドン引き。チャーリーはエマには想像を絶する別の顔があるのではないかと恐れを抱く。幸せの絶頂は一転、疑心暗⻤のどん底へと墜落するが、結婚式の準備 を止める術はなく、遂に当日を迎えるー。

■出演者

エマ：ゼンデイヤ

チャーリー：ロバート・パティンソン

レイチェル：アラナ・ハイム

マイク：ママドゥ・アティエ

ミーシャ：ヘイリー・ゲイツ



■スタッフ

監督・脚本：クリストファー・ボルグリ

製作：ラース・クヌードセン、アリ・アスター



© 2026 Dramatic Movie Rights LLC. All Rights Reserved.

