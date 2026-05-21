映画『バイオハザード』（配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の完全新作の日本公開が2026年10月9日に決定した。また、ポスタービジュアル2種が世界同時で公開となった。

『バイオハザード』のシリーズ最新作のメガホンを取るのは『バーバリアン』（2022）や、エイミー・マディガンにアカデミー賞助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS/ウェポンズ』（2025）を手掛けたザック・クレッガー。本作のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。全シリーズを何千時間プレイしたか分からないと言うほどやり込んだクレッガーが、深い"バイオ愛"を注ぎ込んで製作にあたっている。

物語の中心となるのは、オースティン・エイブラムス演じる配達人のブライアン。医療品を届ける任務の先で、彼が足を踏み入れるのは、想像を絶する地獄のサバイバル。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに、逃れられない恐怖を体感することになる。

今回、公開となったのは、ゲームの異なるステージを切り取ったかのようなビジュアルの2種のティザーポスター。1枚は、闇に包まれた雪の山道。車のヘッドライトに照らされた先に、ひとりの少女がぽつんと立ち尽くしている。その異様な光景だけでも不穏さを漂わせるが、強い光が生み出す影は、少女の中に潜む「何か」の存在を仄めかし、見る 者の想像をかき立てる。

もう1枚は、ゲームシリーズでお馴染みの三人称視点を思わせる構図で、主人公・ブライアンの姿を捉えたもの。彼が請け負った医療品を届けるべき目的地が前方に見える一方、ビルの上に佇む人影が、そこへ至る道のりが決して容易ではないことを静かに暗示している。いずれのポスターも、ザック・クレッガーの巧みなホラー演出と、「バイオハザード」が持つ 圧倒的な恐怖感を鮮烈に感じさせる仕上がりとなっている。