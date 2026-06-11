恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ホラー映画『オブセッション 災愛』（2026年7月17日公開 配給：パルコ／ユニバーサル映画）の新場面写真が公開となった。

オブセッション 災愛』の新場面写真

『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。公開初週末に1,720 万ドルを記録した本作は、『Michael/マイケル』『プラダを着た悪魔2』に次ぐ全米週末興収ランキング第3位で発進。その後、SNSや口コミを中心に評判が拡散し、公開2週目週末には2,390万ドルを記録した。前週比約39%増という大幅な伸びを見せ、『スター・ウォーズ／マンダロ リアン＆グローグー』に次ぐ全米第2位へと躍進。さらに公開3週目には週末興収が約2,700万ドルを突破。前週からさらに数字を伸ばし、新作『Backrooms』 に次ぐ全米第2位を維持するとともに、『スター・ウォーズ／マンダロリアン＆グローグー』を上回る成績を記録した。ワイド公開作品が公開後に週末興収を伸ばし続けるケースは非常に珍しく、とりわけホラー映画としては異例の推移。口コミ主導型ヒットの象徴的な成功例として注目を集めている。さらに、クリスマス公開作品を除くワイド公開作品として、公開2週目・3週目の週末興収が連続で前週を上回るという快進撃を続けており、この記録は1982年公開の『E.T.』以来、44年ぶりとなる。今世紀で予算100万ドル未満の映画として最高の興行収入を記録し、1999年の『ブレア・ウィッチ・プロジェ クト』以来、最大の低予算映画の成功となっている。

監督を務めたのは、本作で長編デビューを果たしたカリー・バーカー。YouTubeで配信したスケッチ・コメディ動画で多くのフォロワーを獲得した新鋭クリエイターだ。ホラー界のヒットメーカー、ジェイソン・ブラムは 「限られた予算とスケジュールで、これだけの作品に仕上げたのは本当に見事」と賛辞を送っている 。

この度公開となった場面写真には、主人公・ベア（マイケル・ジョンストン）の帰りを待つニッキー（インディ・ナヴァレッテ）が、 彼が帰宅するまで一歩もその場を離れず立ち尽くし続けたあとの様子が映し出されている。トイレに行くことすら忘れ、体は汚れ服は 乱れぐちゃぐちゃの状態で、帰宅したベアを満面の笑みで迎えるニッキー。この愛は「最愛」か「災愛」か――愛情と狂気が紙一重であることを突きつける、強烈な一枚となっている。