1996年に公開され、ホラーの仮面を被った究極の犯人考察型サスペンスとしてセンセーションを巻き起こした『スクリーム』シリーズの最新作『スクリーム 7』（2026年6月19日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の特別映像と新たな場面写真4点が公開となった。

『スクリーム 7』では、『スクリーム』『スクリーム 2』『スクリーム 4：ネクスト・ジェネレーション』の脚本家としてシリーズのストーリーを生み出したケヴィン・ウィリアムソンが監督として復帰し、オリジナル主要キャストも再集結している。AIを駆使した新たなサスペンス要素も加わり、今年2月に公開した全米ではシリーズ史上No.1オープニングを記録。さらに1作目の興行収入をはるかに超える大ヒットとなっている。

この度解禁となった特別映像には、シリーズを通して主人公・シドニーを演じてきたネーヴ・キャンベルと、ケヴィン・ウィリアムソン監督が登場。殺人鬼ゴーストフェイスによる幾多の惨劇を経て「母親」となったシドニーが、新たな脅威にどう立ち向かうのか、過去作のシーンとともに本作の見どころを語った、これまでの軌跡を辿りつつのエモーショナルな映像に仕上がっている。

さらに、新たな場面写真4点も到着した。テレビ番組に出演するシドニーと過去シリーズからのお馴染みのキャラクター、ゲイル・ウェザーズ（コートニー・コックス）の姿や、警察官であり、シドニーの夫でもあるマーク（ジョエル・マクヘイル）とともに強張った表情を見せる様子、かつて全てが始まった時のシドニーと同じ年頃に成長し、迫り来る危険を知る由もなく、ベッドでくつろぐ娘テイタム（イザベル・メイ）の姿など、再び幕を開ける惨劇の行方に注目したい。