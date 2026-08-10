『オークストリートの異変』（2026年8月14日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のワールドプレミアが米国・ロサンゼルスにて開催され、出演しているアン・ハサウェイとユアン・マクレガー、メイジー・ステラ、クリスチャン・コンヴェリーに、製作のJ.J.エイブラムス、監督のデヴィッド・ロバート・ミッチェルらが登場した。

J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』のワールドプレミアが開催 - 新映像も公開

『オークストリートの異変』は、J.J.エイブラムスが製作プロデューサーを務め、『アンダー・ザ・シルバーレイク』（2018）のデヴィッド・ロバート・ミッチェルが監督を務めるアトラクション型サバイバルムービー。主演はアン・ハサウェイで、共演はユアン・マクレガー。

ティザー映像公開時から、内容がほとんど明かされず、映画ファンの注目を集め、続く本予告では突如街に現れる恐竜たちと"普通の家族"による決死のサバイバルが明らかとなり、「新しい恐竜映画が来た！」「夏に映画館で体験したい作品」と期待の声が続々と寄せられ、今夏最大の注目作として話題となっている。

このたび現地時間8月9日に、米国・ロサンゼルスにてワールドプレミアが開催された。当日は、主演のアン・ハサウェイとユアン・マクレガーのコンビをはじめ、メイジー・ステラ、クリスチャン・コンヴェリーら豪華キャストのほか、製作のJ.J.エイブラムスや監督のデヴィッド・ロバート・ミッチェルなど、『オークストリートの異変』ファミリーが集結した。レッドカーペットではなく「芝生」で作られたグリーンカーペットが敷かれ、カジュアルスタイルに身を包んだ面々が登場すると、会場内は熱気と興奮に包まれた。

上映会場ではアン・ハサウェイが、「この会場には素晴らしい"恐竜の咆哮"ができる人が集まっていることを知っています！ 合図に合わせて、みんなで最高の恐竜の咆哮をやってもらえませんか？」と観客に向けてユニークなリクエスト。「1、2、3、ガオー！」の掛け声とともに様々な恐竜の鳴き声が会場内に響きわたり、大盛況のなか上映がスタートした。

また、イベント会場内には、本作のもう一人の主役でもある様々な種類の恐竜たちがあちらこちらにお目見え。大型肉食恐竜の爪痕付きのゲートや、劇中のキーアイテムとして登場するピザ配達の車、作品ロゴとともに芝生につけられた巨大な恐竜の足跡など、恵まれた天候も相まって、まるでテーマパークのような賑やかな雰囲気に包れた。

さらに、今回新たな映像も公開となった。アン・ハサウェイ演じる母デニースとユアン・マクレガー演じる父グレッグが日常の中に現れる恐竜に対して、必死に対抗する姿を捉えたものとなっている。楽観的な夫としっかり者の妻による、よくある夫婦の会話という緩いムードから映像はスタートするが、次の場面からは大型肉食恐竜やワニのような恐竜などの狂暴な恐竜が、家の前の通りからリビング、庭先などあらゆる場所で襲ってくるシーンが続く。しかし、生きるためには人間も負けてはいられない。手元には殺傷力の強そうなライフル以外にも、木製バットやハンマー、さらには家具など身近なものまで駆使して、必死に抵抗する夫婦の姿が映し出され、一体この家族はどうなるのか――登場キャラクターたちのその後がますます気になる映像に仕上がっている。