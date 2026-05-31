第50回トロント国際映画祭国際観客賞受賞、第83回ゴールデングローブ賞で3部門のノミネートを果たしたパク・チャヌク監督の最新作『しあわせな選択』が2026年6⽉1⽇0時よりU-NEXTで先行レンタル独占配信開始となる。レンタル価格は399円（2日間）。

『しあわせな選択』は、現代社会に生きる誰もが 直面し得る「突然の解雇」という現実を独自の視点で描き出す。人間ドラマ、スリラー、そしてパク・ チャヌク作品としては異例の弾けるユーモアが交錯し、映画のあらゆるジャンルが鮮やかに響き合う。原作は、ドナルド・E・ウェストレイクの『斧』。主人公・マンス役に、ハリウッド作品でもキャリアを積んだ『イカゲーム』（2021〜25）のイ・ビョンホン。イ・ビョンホンとともに夫婦を演じるのは『愛の不時着』（2019）のソン・イェジン。さらにマンスのライバル役に扮するのはイ・ソンミン。その他にも韓流作品でお馴染みのパク・ヒスン、ヨム・ヘラン、チャ・スンウォンら実力派がキャスティングされている。