第50回トロント国際映画祭国際観客賞受賞、第83回ゴールデングローブ賞で3部門のノミネートを果たしたパク・チャヌク監督の最新作『しあわせな選択』が2026年6⽉1⽇0時よりU-NEXTで先行レンタル独占配信開始となる。レンタル価格は399円（2日間）。
『しあわせな選択』は、現代社会に生きる誰もが 直面し得る「突然の解雇」という現実を独自の視点で描き出す。人間ドラマ、スリラー、そしてパク・ チャヌク作品としては異例の弾けるユーモアが交錯し、映画のあらゆるジャンルが鮮やかに響き合う。原作は、ドナルド・E・ウェストレイクの『斧』。主人公・マンス役に、ハリウッド作品でもキャリアを積んだ『イカゲーム』（2021〜25）のイ・ビョンホン。イ・ビョンホンとともに夫婦を演じるのは『愛の不時着』（2019）のソン・イェジン。さらにマンスのライバル役に扮するのはイ・ソンミン。その他にも韓流作品でお馴染みのパク・ヒスン、ヨム・ヘラン、チャ・スンウォンら実力派がキャスティングされている。
■ストーリー
「全てを叶えた」——製紙会社で25年間、堅実に仕事をしてきたマンスは、心からそう思い、妻と2人の子供、2匹の犬と郊外の大きな家で「理想的」な人生を送っていた。突然、会社から解雇されるまでは。必死に築いてきた人生が、一瞬のうちに崩壊!? 好調の製紙会社への就活も失敗したマンスが閃いたのは、衝撃のアイデアだった。それは……「ライバルがいなくなれば、仕事は手に入る」。
■出演者（役名：俳優名）
ユ・マンス：イ・ビョンホン
イ・ミリ：ソン・イェジン
チェ・ソンチュル：パク・ヒスン
ク・ボムモ：イ・ソンミン
イ・アラ：ヨム・ヘラン
コ・シジョ：チャ・スンウォン
■スタッフ
監督・脚本：パク・チャヌク
撮影：キム・ウヒョン
美術：リュ・ソンヒ
衣装：チョ・サンギョン
ヘアメイク：ソン・ジョンヒ
音楽：チョ・ヨンウク
提供：木下グループ
配給：キノフィルムズ
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