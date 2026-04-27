U-NEXTは、韓国ドラマ『主役の初夜、私が奪っちゃいました』（全12話）を2026年5月6日12時より、"U-NEXTオリジナル"として独占で配信を開始する。各話440円で、視聴期間は2日間。
『主役の初夜、私が奪っちゃいました』は、少女時代のソヒョンと2PMのオク・テギョン共演のロマンスファンタジー。WEB小説『主役の初体験、私が奪っちゃいました』を原作としている。平凡な女子大生が、ある日突然、大好きな小説の世界の脇役ソンチェク（ソヒョン）に憑依。目立たず平穏な生活を送るはずが、イ・ボン（オク・テギョン）と一夜をともにしてしまうことで、人生の歯車が大きく狂い始める。「初夜を過ごした男女は当然、婚姻すべきだ」と執拗に迫るボン。ソンチェクは物語を正しい流れに戻そうと奮闘しますが、事態は思わぬ方向へ……二人の関係にも変化が生まれていくのだった。
「2025年KBS演技大賞」では、ミニシリーズ部門 女性・男性優秀賞、ベストカップル賞の3冠を獲得。本国でも大きな話題を呼んだテンポの良い展開と主演二人の息の合った演技にも注目いただきたい。
■ストーリー
大好きな恋愛小説の脇役・ソンチェクに憑依してしまった、平凡な女子大生の私（ソヒョン）。目立たず華麗な生活を満喫し、原作通り、主人公イ・ボン（オク・テギョン）とヒロイン・ウネ（クォン・ハヌル）の恋を見守るはずだった。しかし、酔った勢いでボンと一夜を過ごしてしまうという大失態を犯す。「初夜を過ごした男女は当然、婚姻すべきだ」と執拗に迫るボン。ソンチェクは物語を正そうと奮闘するが、冷酷だった彼の一途な想いに、次第に心は揺れ動き始め…。運命は少しずつ原作から外れていく…。
■出演者（役名：俳優名）
チャ・ソンチェク：ソヒョン（少女時代）
イ・ボン：オク・テギョン（2PM）
チョ・ウネ：クォン・ハヌル（子役：ユン・チェナ）
チョン・スギョム：ソ・ボムジュン
ト・ファソン：チ・ヘウォン
■スタッフ
原作：ファン・ドトル『主役の初体験、私が奪っちゃいました』
監督：イ・ウンヒ、カン・スヨン
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