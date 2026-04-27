U-NEXTは、韓国ドラマ『主役の初夜、私が奪っちゃいました』（全12話）を2026年5月6日12時より、"U-NEXTオリジナル"として独占で配信を開始する。各話440円で、視聴期間は2日間。

『主役の初夜、私が奪っちゃいました』は、少女時代のソヒョンと2PMのオク・テギョン共演のロマンスファンタジー。WEB小説『主役の初体験、私が奪っちゃいました』を原作としている。平凡な女子大生が、ある日突然、大好きな小説の世界の脇役ソンチェク（ソヒョン）に憑依。目立たず平穏な生活を送るはずが、イ・ボン（オク・テギョン）と一夜をともにしてしまうことで、人生の歯車が大きく狂い始める。「初夜を過ごした男女は当然、婚姻すべきだ」と執拗に迫るボン。ソンチェクは物語を正しい流れに戻そうと奮闘しますが、事態は思わぬ方向へ……二人の関係にも変化が生まれていくのだった。

「2025年KBS演技大賞」では、ミニシリーズ部門 女性・男性優秀賞、ベストカップル賞の3冠を獲得。本国でも大きな話題を呼んだテンポの良い展開と主演二人の息の合った演技にも注目いただきたい。