北欧チャイルド・スリラー『ナイトボーン -夜哭-』の本予告が公開

『ハッチング -孵化-』で長編デビューを飾ったハンナ・ベルイホルム監督の最新作『ナイトボーン -夜哭-』（2026年8月28日公開 配給：NOROSHI、ギャガ）の本予告が公開となった。

『ナイトボーン -夜哭-』は、理想の子育てを夢見る新婚の夫婦が恐怖に巻き込まれていくチャイルド・スリラー。第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門でワールドプレミア上映されると、「何一つとして型にはまらない予測不能な展開」「『ローズマリーの赤ちゃん』の再来」と観客・批評家ともに鮮烈な衝撃を与え会場を騒然とさせた。監督は、『ハッチング-孵化-』で、美しくもおぞましい世界観と独創的なストーリーテリングで注目を集めたハンナ・ベルイホルムが務める。

母親サーガを⻤気迫る怪演で体現したのは、『コンパートメント No.6』（2021）のセイディ・ハーラ。その夫ジョンを、『ハリー・ポッター』（1999〜2011）シリーズのルパート・グリントが演じる。

7月26日（日本時間）には、カナダ・モントリオールで開催された北米最大級のジャンル映画祭 「ファンタジア国際映画祭」にて最優秀作品賞であるシュバル・ノワール賞を受賞、さらには最優秀演技賞にセイディ・ハーラがその栄誉を手にし、W受賞の快挙を果たした。同映画祭の審査委員チームは「一瞬たりとも目を離せない緊張感が全編を貫き、ラストに待ち受ける感情は、ほろ苦くも美しい。微笑みを浮かべながら、胸の奥に深い切なさが残る。観終えたあとも長く心に留まり続けるだろう」と高く評価している。

この度、本予告映像が公開となった。映像は、フィンランドの神秘的な森に囲まれた新居で、新たな生活を始めるサーガとジョンの幸せな日々から始まる。「ここで母親になりたい」と微笑むサーガ。やがて二人は待望の我が子を授かるが……その幸せは一変する。授乳中に異様な力で乳首を噛まれ、腕には不可解な噛み跡が残る。「あの子は普通じゃない」と訴えるサーガだが、周囲は「赤ちゃんって母親にとってエイリアンなの」「彼女は疲れているだけ」と、その言葉を育児疲れによる思い込みとして受け止めようとする。しかし、我が子への違和感は、やがて彼女自身をも蝕む得体の知れない恐怖へと変わっていく――。赤ん坊ながらに異常な力、毛深い背中、肉をむさぼる姿、そして家の中へと侵食していく森……。その違和感は、次々と映し出される異様な光景とともに、夫婦の日常は崩壊していく。そして母の恐怖はいよいよ限界を越え、狂気にも似た絶叫を響かせるサーガの姿が、強烈なインパクトを残す本予告となっている。「わたしは"なに"を産んでしまったのか――」映像のラストでは、「あの子の正体がわかった」という意味ありげなセリフとともに、不気味な余韻を残して幕を閉じる。果たして、生まれてきた我が子の正体とは何なのか――。