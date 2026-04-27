U-NEXTは、ユ・スンホとイ・ヘリ共演の韓国ドラマ『花が咲けば、月を想い』のDVD-BOX 2を2026年5月1日12時にU-NEXT Asia ONLINE STORE限定で発売する。価格は29,700円。

韓国ドラマ『花が咲けば、月を想い』のDVD-BOX 2が5月1日に発売

『花が咲けば、月を想い』は、禁酒令が布かれた朝鮮時代を舞台にした、酒の密造で生きる女性と、酒を取り締まる役人のピュアラブロマンス時代劇。ロマンス時代劇でありながら、ミステリー要素や過去の因縁などが絶妙に混在し、奥深いストーリーで視聴者を惹きつけた。また、本作で主演のイ・ヘリはKBS演技大賞のミニシリーズ部門女性優秀演技賞を受賞、共演のビョン・ウソク、カン・ミナ（ex-gugudan）は新人賞を受賞し、若手俳優たちの活躍にも注目された作品でもある。

主演を務めたユ・スンホは、子役出身の実力派で『ドラゴン桜〈韓国版〉』（2009）といった日本原作の作品にも出演している。ドラマから映画まで幅広く活躍する中、『仮面の王 イ・ソン』（2017）から約4年ぶりの時代劇で、堅物だが気品あふれる役人ヨンを演じる。お嬢様の身分でありながら借金返済のために、酒の密造に手を出すロソは『善意の競争』（2025）『九尾の狐とキケンな同居』（2021）のイ・ヘリが務める。

今回発売となるDVD-BOX 2（第13話～第24話）には、本編韓国語版に加え、日本語吹替版も収録。メイキングや、出演キャストによるインタビューなど、豪華特典映像も。さらにトレーディングカード、ポストカード、16Pのブックレットが封入特典として同梱される。特典映像の内容は以下の通り。

スペシャル メイキング

第13話～第24話 メイキング Part1

第13話～第24話 メイキング Part2

撮影最終日 メイキング

韓国版ハイライト映像

相性インタビュー（ユ・スンホ×イ・ヘリ ）

なりきりインタビュー（ユ・スンホ×イ・ヘリ×ビョン・ウソク×カン・ミナ）

ユ・スンホ スペシャルインタビュー

販売は、U-NEXT Asia ONLINE STOREのみの限定発売で、初回発送はゴールデンウィーク明けの5月7日頃を予定。なお、商品の発送先は日本国内のみとなっているのでご留意いただきたい。