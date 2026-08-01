熱気球スリラー『タービュランス 絶空16,000フィート』のDVDが11月4日に発売

本編の75％が高所シーンで占められる熱気球スリラー『タービュランス 絶空16,000フィート』のDVDが2026年11月4日に発売となる。価格は4,180円。

『タービュランス 絶空16,000フィート』は、イタリアの世界遺産ドロミーティ（ドロミテ）山脈を熱気球で横断するツアーに参加した夫婦がトラブルに見舞われるシチュエーションスリラー。熱気球横断ツアーに謎めいた女が同行し、熱気球は地上を遥かに見下ろす高度へと上昇していく。しかし、上空に差し掛かった瞬間、女は突如夫の不貞を暴露し、ナイフを手に狂乱状態へ。壮絶な痴話げんかに巻き込まれた操縦士はゴンドラから転落し、無線は断線、バーナーは出力全開のまま暴走。熱気球は操縦不能となる。操縦士不在のまま気球は酸欠寸前の高度16,000フィート（約4,800メートル）に達し、そこから急上昇と急降下を繰り返す。バルーンを裂くほど鋭い岩肌の山腹、突発的な暴風雨、乱気流（タービュランス）など、自然の脅威が次々と襲いかかる。狭いゴンドラの中で助け合い精神ゼロの3人。極限状況の中で事態は容赦なく彼らを追い詰めていくーー。本編の75％を高所シーンで占めた潔い展開は、スリルに溢れ手に汗握ること間違いなしだ。

監督を務めるクラウディオ・ファエは様々なジャンル映画を制作、近年の『エア・ロック 海底緊急避難所』（2024）は飛行機とサメパニックを融合させたユニークなスリラーで注目を集めた。プロデューサーで脚本も手がけるのは、日本でも大ヒットした『FALL/フォール』（2022）、『海底47m』（2017）とその続編『海底47m 古代マヤの死の迷宮』（2019）、ワニパニック『ブラック・クローラー』（2020）で知られるアンディ・メイソン。シチュエーションスリラーを極めたマスターたちがありそうでなかった 「気球パニック」を手掛け新たな恐怖を作り上げる。キャストにはピーター・ジャクソン製作・脚本『移動都市/モータル・エンジン』（2018）でタイトルロールを飾ったヘラ・ヒルマ―、スピルバーグ監督作『戦火の馬』（2011）で映画初出演が主演となったジェレミー・アーヴァイン、エミー賞受賞者でハリウッド大作でも活躍するケルシー・グラマー、ボンドガールを務め、マーベル映画に出演するなど堅実にキャリアを重ねるオルガ・キュリレンコと実力派が揃う。

特典映像として、オリジナル予告編と日本版予告編を収録。また、封入特典として、折り畳みミニポスターの同梱を予定している。