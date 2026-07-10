メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント共演『プラダを着た悪魔2』のデジタル配信（購入/レンタル）が開始となった。また、4K UHD/ブルーレイ/DVDが2026年9月18日に発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットが7,590円、ブルーレイ＋DVD セットは5,390円。また、デジタル配信を記念して、本編からの無料プレビューを公開している。
『プラダを着た悪魔2』は、ファッション業界を舞台に、ジャーナリストを目指すアンディ（アン・ハサウェイ）と伝説的編集長ミランダ（メリル・ストリープ）との出会いを描いた『プラダを着た悪魔』（2006）の続編。華やかなモードの世界と仕事に 向き合う主人公の成長を映し出し、多くの人々の共感を集め続けてきた。今年5月の劇場公開直後から大きな話題となり、興収50億円を突破（2026年6月15日時点）するヒットとなっている。
経営危機に直面した一流ファッション誌「ランウェイ」を舞台に、編集長のミランダ、元アシスタントのアンディ、エミリー（エミリー・ブラント）らお馴染みのキャラクターたちが再集結。紙からデジタルへと大きく変化した出版業界や、時代とともに移り変わるファッション業界を背景に、それぞれの信念と選択を描くドラマが展開されていく。前作さながらの華やかなファッションやユーモアあふれる会話劇はもちろん、かつて憧れの存在だった彼女たちが、変わりゆく時代をどう生き抜いていくのか、その姿にも大きな注目が集まった。
監督は前作に続きデヴィッド・フランケルが務め、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチらオリジナル・キャストが続投。さらにケネス・ブラナーをはじめ、レディー・ガガ、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ナオミ・キャンベル、ハイディ・クルムなど、現代のエンターテインメント界やファッション界を代表するアイコンたちが本人役で出演し、華やかな世界観を強力に後押しする。さらに、最新コレクションを彩る数々の衣装や、ニューヨークを舞台にした華麗なショーシーンも。紙からデジタルへと大きく目まぐるしく移り変わるファッション業界の"いま"を映し、仕事への情熱や人とのつながりを鋭く、ユーモラスに描き出す。
この度発売されるブルーレイ＋DVDセット（アウターケース付き）、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入）には、キャストやスタッフが前作から続編までを振り返る「アイコンたちの進化」をはじめ、作品を彩る数々の衣装に迫る「ファッション解説」、イタリアでのロケの全貌を収めた「イタリアロケの舞台裏」、撮影現場でのキャストたちの素顔が垣間見える「NGシーン集」、さらにレディー・ガガとドーチーによるコラボ楽曲「ランウェイ」のミュージックビデオなど、作品の世界をより深く楽しめるボーナス・コンテンツを収録している。
なお、デジタル配信（購入/レンタル）を記念して、本編からの無料プレビューを公開している。この映像では、紙媒体の衰退や広告収入の減少により存続の危機に立たされた一流ファッション誌「ランウェイ」の編集部を舞台に、編集長ミランダとその右腕ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）、特集部に復帰したアンディ、元アシスタントで現在はラグジュアリーブランドの広告・マーケティングを担うエミリーが再び顔を合わせるシーンから始まる。「ランウェイ」誌の信頼回復のため特集部の編集責任者として迎えられたアンディは、広告主であるエミリーとの交渉を任されるが、ミランダから「私はあなたが失敗するのを待つだけ」と容赦ない言葉を浴びせられることに。前作から変わらないミランダの圧倒的な存在感と、立場が逆転したアンディとエミリーの関係性などをテンポよく描き出してる。この先の「ランウェイ」の運命、そして4人の関係がどのように動き出していくのか期待が高まる映像だ。
■ストーリー
ファッション業界のアイコンである編集長ミランダ（メリル・ストリープ）と、その右腕ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）がある危機に直面した時、ミランダの元アシスタントのアンディ（アン・ハサウェイ）が再び「ランウェイ」に戻ってくる。さらに、元同僚のエミリー（エミリー・ブラント）とも再会するが、いまやラグジュアリーブランドの幹部となった彼女は、「ランウェイ」存続の鍵を握る存在に。4人それぞれの夢と野望がぶつかり合い、物語は思わぬ結末へと向かっていく──。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
ミランダ：メリル・ストリープ（宮寺智子）
アンディ：アン・ハサウェイ（小松由佳）
エミリー：エミリー・ブラント（園崎未恵）
ナイジェル：スタンリー・トゥッチ（仲野裕）
■スタッフ
監督：デヴィッド・フランケル
脚本：アライン・ブロッシュ・マッケンナ キャラクター
原案：ローレン・ワイズバーガー
製作：ウェンディ・フィネルマン, p.g.a.
製作総指揮：マイケル・ベダーマン、アライン・ブロッシュ・マッケンナ、カレン・ローゼンフェルト
撮影監督：フロリアン・バルハウス, ASC
プロダクション・デザイナー：ジェス・ゴンコール
編集：アンドリュー・マーカス
音楽：セオドア・シャピロ
ミュージックスーパーバイザー：ジュリア・ミシェルズ
衣装デザイナー：モリー・ロジャース
キャスティング：エレン・ルイス＆シェイナ・マーコウィッツ
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン（4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セット、デジタル配信：購入／レンタル）
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング（4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セット）
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