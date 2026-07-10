メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント共演『プラダを着た悪魔2』のデジタル配信（購入/レンタル）が開始となった。また、4K UHD/ブルーレイ/DVDが2026年9月18日に発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットが7,590円、ブルーレイ＋DVD セットは5,390円。また、デジタル配信を記念して、本編からの無料プレビューを公開している。

ブルーレイ＋DVD セット（アウターケース付き）

4K UHD＋ブルーレイ セット

『プラダを着た悪魔2』は、ファッション業界を舞台に、ジャーナリストを目指すアンディ（アン・ハサウェイ）と伝説的編集長ミランダ（メリル・ストリープ）との出会いを描いた『プラダを着た悪魔』（2006）の続編。華やかなモードの世界と仕事に 向き合う主人公の成長を映し出し、多くの人々の共感を集め続けてきた。今年5月の劇場公開直後から大きな話題となり、興収50億円を突破（2026年6月15日時点）するヒットとなっている。

経営危機に直面した一流ファッション誌「ランウェイ」を舞台に、編集長のミランダ、元アシスタントのアンディ、エミリー（エミリー・ブラント）らお馴染みのキャラクターたちが再集結。紙からデジタルへと大きく変化した出版業界や、時代とともに移り変わるファッション業界を背景に、それぞれの信念と選択を描くドラマが展開されていく。前作さながらの華やかなファッションやユーモアあふれる会話劇はもちろん、かつて憧れの存在だった彼女たちが、変わりゆく時代をどう生き抜いていくのか、その姿にも大きな注目が集まった。

監督は前作に続きデヴィッド・フランケルが務め、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチらオリジナル・キャストが続投。さらにケネス・ブラナーをはじめ、レディー・ガガ、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ナオミ・キャンベル、ハイディ・クルムなど、現代のエンターテインメント界やファッション界を代表するアイコンたちが本人役で出演し、華やかな世界観を強力に後押しする。さらに、最新コレクションを彩る数々の衣装や、ニューヨークを舞台にした華麗なショーシーンも。紙からデジタルへと大きく目まぐるしく移り変わるファッション業界の"いま"を映し、仕事への情熱や人とのつながりを鋭く、ユーモラスに描き出す。

この度発売されるブルーレイ＋DVDセット（アウターケース付き）、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入）には、キャストやスタッフが前作から続編までを振り返る「アイコンたちの進化」をはじめ、作品を彩る数々の衣装に迫る「ファッション解説」、イタリアでのロケの全貌を収めた「イタリアロケの舞台裏」、撮影現場でのキャストたちの素顔が垣間見える「NGシーン集」、さらにレディー・ガガとドーチーによるコラボ楽曲「ランウェイ」のミュージックビデオなど、作品の世界をより深く楽しめるボーナス・コンテンツを収録している。

なお、デジタル配信（購入/レンタル）を記念して、本編からの無料プレビューを公開している。この映像では、紙媒体の衰退や広告収入の減少により存続の危機に立たされた一流ファッション誌「ランウェイ」の編集部を舞台に、編集長ミランダとその右腕ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）、特集部に復帰したアンディ、元アシスタントで現在はラグジュアリーブランドの広告・マーケティングを担うエミリーが再び顔を合わせるシーンから始まる。「ランウェイ」誌の信頼回復のため特集部の編集責任者として迎えられたアンディは、広告主であるエミリーとの交渉を任されるが、ミランダから「私はあなたが失敗するのを待つだけ」と容赦ない言葉を浴びせられることに。前作から変わらないミランダの圧倒的な存在感と、立場が逆転したアンディとエミリーの関係性などをテンポよく描き出してる。この先の「ランウェイ」の運命、そして4人の関係がどのように動き出していくのか期待が高まる映像だ。