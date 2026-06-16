ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ブラッドリー・クーパーが監督・脚本・製作・出演を務めた『これって生きてる?』 を、2026年8月26日にブルーレイ＋DVDセットで発売する。価格は5,390円。なお、本日より、デジタル配信開始（購入/レンタル）が開始となっている。

『これって生きてる?』は、主演を務めるウィル・アーネットが耳にした、イギリスのコメディアンであるジョン・ビショップの実話をもとに、人生の岐路に立つ大人たちの葛藤と再生を描いた作品。ニューヨークを舞台に、離婚の危機に直面した夫婦が、それぞれの理想や価値観と向き合いながら、新たな一歩を踏み出していく姿を、ユーモアと温かなまなざしで映し出す。

主人公は、2人の子供に恵まれ、順風満帆な結婚生活を送っていたアレックス（ウィル・アーネット）とテス（ローラ・ダーン）。しかし、今や中年となったふたりは、かつて抱いていた夢や諦めきれない思いと向き合うことになり、夫婦関係にも大きな変化が訪れる。失意の中、偶然足を踏み入れたス タンダップコメディの世界で新たな生きがいを見出していくアレックス。一方のテスも、自らのこれまでとこれからを見つめ直し、自分らしい生き方を模索していく。本作では、長年連れ添った夫婦だからこそ抱える痛みや戸惑い、そしてその先にある希望を丁寧に描写している。

この度発売のブルーレイ＋DVDセット、デジタル配信（購入）には、映画の舞台裏に迫る、ファン必見のメイキング映像を収録する。