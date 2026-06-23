ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2026年6月26日よりディズニープラスにて独占配信開始する人気ドラマシリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』最終シーズンの日本語吹替版予告映像と場面写真4点を公開した。

2026年6月26日よりディズニープラスで独占配信が始まる人気ドラマシリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』最終シーズンの日本語吹替版予告映像と場面写真4点が公開に

(C) 2026 FX Productions, LLC

『一流シェフのファミリーレストラン』は、『SHOGUN 将軍』（2024）を手掛けたFX制作によるドラマシリーズ。ニューヨークの一流レストランで働く新進気鋭のシェフだった主人公・カーミーを中心に、彼の家族と、兄がシカゴの下町に遺したレストランの一筋縄ではいかないスタッフたちを描く。

シーズン1は、第75回プライムタイム・エミー賞でコメディ・シリーズ部門の作品賞、主演男優賞、監督賞、脚本賞など10部門で受賞。さらにシーズン2では第76回プライムタイム・エミー賞のコメディ・シリーズ部門で主要4部門を総なめし、前年を超える11部門で受賞するなど、高い評価を獲得した。

前シーズンでは、念願のオープンを果たしたレストラン「ザ・ベア」が、地元紙の酷評により経営の危機に。さらにレストランの出資者であるジミーから、この状況を2か月という短期間で改善できなければ、即営業停止という条件を突きつけられる。極限状態の中、カーミー（ジェレミー・アレン・ホワイト）は強引な経費削減やスタッフ再編を断行し、再建へ奔走。一方、ともにレストランを支える副料理長シドニー（アイオウ・エディバリー）は他店からの誘いに心が揺らぎ、リッチー（エボン・モス＝バクラック）は元妻の結婚という節目に直面していた。そして資金繰りが破綻寸前となる中、追い詰められたカーミーは誰もが予想しない衝撃的な決断を下すことに――。物語は、誰もいなくなったレストランで、営業停止のタイムリミットを告げるアラームが鳴り響くところでシーズンファイナルを迎えた。

今回公開されたのは、もうタイムリミットを迎えたはずの「ザ・ベア」のスタッフたちが、最後のチャンスを掴もうと、困難に立ち向かう様子が描かれている予告映像。カーミーから店を譲り受け、「ザ・ベア」の共同オーナーとなったシドニーだったが、この店を守り切るのは至難の業……。衛生管理が重要なレストランにとって、致命的なダメージにもなりかねない浸水被害。さらには、金も、食材も底をつくという危機的状況に「もうおしまい……」と、弱音を漏らす。だが、リッチーは何が何でもこのレストランを守るために、仲間達を集める――「武器も兵士も圧倒的に足りない……金も底をついた。でも"互い"がいる。俺らには……もう、失うものは何もない」と、これまで共に「ザ・ベア」のために働いてきた、"家族"同然のスタッフたちを鼓舞。シドニーも意を決して、「突っ走ろう――」そう腹をくくり、「ザ・ベア」の存続をかけ、最後のチャンスを掴むために動き始める。「これが私たちの戦い方！これが、"ベア"！」そう決意を固めるシドニーの傍らには、これまで、レストランを先頭で引っ張ってきたカーミーの姿もあった。

あわせて公開となった場面写真でも、シドニーとカーミーが共にキッチンに立つシーンのカットが含まれており、カーミーが最終シーズンで「ザ・ベア」にどのように関わっていくのかにも期待をしたい。彼らに果たしてどんな結末が待ち受けているのか、注目だ。