ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニーヴィランズの子供たちが主人公のミュージカル映画シリーズ最新作『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』を、2026年7月24日よりディズニープラスにて独占配信開始する。配信に先駆けて、この度、予告編とキービジュアルが公開となった。

『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』がディズニープラスにて2026年7月24日より独占配信開始

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『ディセンダント』シリーズは、「もしディズニー・キャラクターに子孫がいて、10代だったら？」という発想から生まれたディズニー・オリジナル作品。『眠れる森の美女』マレフィセントの娘・マルや『白雪姫』イーヴィル・クイーンの娘・イヴィなどヴィラン・キッズの葛藤や成長、友情・恋などをポップなミュージカル音楽とともに描き、2015年の『ディセンダント』公開以来、ティーンを中心に人気を博してきた。2015年～2019年にかけて製作された全3作はそれぞれ年間で最も視聴されたケーブル映画としてランクインし、米国のTVおよびストリーミングで約10億時間の視聴時間を誇る人気コンテンツとなった。

2024年には『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』がディズニープラスで初公開され、6歳から11歳までで最も視聴されたオリジナル映画となり、YouTube上で「ディセンダント」関連のコンテンツが延べ、90億回以上の再生回数を記録するなど、シリーズが始まって10年以上たった今でも高い人気を誇っている。

前作『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』では、『ふしぎの国のアリス』ハートの女王の娘・レッド（カイリー・キャントラル）と、『シンデレラ』シンデレラの娘・クロエ（マリア・ベイカー）が時空を超えたタッグを組み、世界を救う大活躍を見せた。前作のラストでは、ハートの女王は改心し、シンデレラも無事に救われ、すべてがハッピーエンドに終わったかのように見えた。しかし、彼女たちが「過去を変えてしまったこと」により、新たなタイムラインが誕生。レッドの親友だったはずのマドックス・ハッター（レオナルド・ナム）が、まさかのヴィランとなって登場するという予期せぬ事態を招くことに――。

本作の最大の注目ポイントは、新たなヴィラン「マドックス・ハッター」によって捕らえられてしまったハートの女王とワンダーランドを救うため、レッドとクロエとともに戦う魅力的な新キャラクターたち。 レッドの新しい妹・ピンク（リアマニ・セグラ）をはじめ、『ミラベルと魔法だらけの家』に登場したルイーサ・マドリガルの息子・ルイス（アレクサンドロ・バード）、『ピーター・パン』のヴィランであるキャプテン・フックの娘・ヘイゼル（キアラ・ロメロ）など、ディズニーのDNAを受け継ぐ新世代のキャラクターたちが続々と登場し、ワンダーランドの命運をかけた新たな冒険を繰り広げる。さらに、数々のヒット作で知られる実力派女優・コメディアンのオークワフィナ（『リトル・マーメイド』スカットル役、『ラーヤと龍の王国』シスー役）が、ワンダーランドの不気味で謎めいた猫「チェシー」の声優として参加。豪華なキャスト陣がワンダーランドの歪んだ世界をさらにカラフルに彩ることとなる。

この度公開となった予告映像では、過去を変えた代償として新たな脅威が生まれ、一般市民やオラドンのメンバーに危機が忍び寄る不穏な空気感が漂う。以前とはガラリと変化してしまった世界の中で、環境や身の回りのものまで変わり果て、戸惑うレッドとクロエ。その世界でレッドは、かつての親友だったマドックスが街でいちばんの悪党へと変貌していた事実を知る……。敵と味方の境界線が曖昧になるなか、2人はやがて、本当の仲間が誰なのかを見極める戦いへと身を投じていく―。そして、「ディセンダント」らしさ全開のポップでダークな世界観の演出や、物語を彩る新たな楽曲とともに躍動感あふれるダンスシーンも垣間見え、本編への期待がより一層高まる。本作では、エミー賞受賞のトップ振付師エミリオ・ドサールがダンスシーンを担当。キャラクターたちの葛藤や決意を表現した完全新曲の数々は必見だ。

あわせて公開となった新たなポスタービジュアルは、レッドとクロエを中心に迷路庭園が広がるデザイン。歪んだワンダーランドの迷宮へと引き込まれていくかのような、スリリングな展開を予感させる仕上がりになっている。

『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』もディズニープラスにて2026年7月24日より独占配信開始

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さらに、『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』の配信を記念して、特別プログラム『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』が、7月24日より同時配信される。本作は、2025年夏に北米40都市以上の巨大アリーナを巡り、全公演ソールドアウトを記録して観客を熱狂させたライブツアー「ディセンダント／ゾンビーズ ワールド・コライド・ツアー」の様子を収めた特別なコンサートムービー。圧倒的な人気を誇る2大オリジナル・ムービー『ディセンダント』と『ゾンビーズ』のキャストたちが共演を果たし、お互いのシリーズを代表するヒットナンバーを圧倒的な熱量で披露する。