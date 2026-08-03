コ・ヒョンジョン主演の韓国ドラマ『カマキリ』のDVDレンタルが年9月2日より開始

コ・ヒョンジョン主演の韓国ドラマ『カマキリ』のDVDレンタルが2026年9月2日より開始となる。

『カマキリ』は、フランス発の人気ドラマ"La MANTE（ラ・モント）"のリメイク。2025年9月より韓国で放送され、放送中の最高視聴率は7.5％を記録した（ニールセンコリア調べ）。ダークなトーンでリアルな描写のあるジャンル物でありつつも多くの関心を惹き続けた。物語は、かつて世間を震え上がらせた、連続殺人犯"カマキリ"の手口を真似て惨殺された、男の死体が発見されることから幕を開ける。さらなる被害拡大のため、"カマキリ"逮捕時に聴取も担当した刑事チェ・ジュンホは、刑務所で収監中の"カマキリ"本人であるジョン・イシンに捜査協力を依頼。イシンは協力を受け入れる代わりに、話す相手を実の息子であり刑事のチャ・スヨルに限定し、刑務所の外で会うことを条件にした。一方でスヨルは母の存在を忘れようと生きていたが——。捜査に協力する姿勢を見せながらも、自分の殺人を思い出してはどこか楽しそうに微笑み、息子に会いたいと願いつつ、彼を利用しようとしているようにも見えるイシン。模倣犯を追う中で自分の過去と向き合うのは本当に息子を助けるためなのか？ そして、"カマキリ"の手口を模倣する犯人の正体と、その真の狙いとは!?

連続殺人犯であり、母親でもある女性、ジョン・イシン役には、コ・ヒョンジョンが起用されている。20年前、残虐な方法で5人の男を殺し、"カマキリ"の異名で恐れられたイシン。一方でひとりの息子を持つ母でもあった彼女は、何を思い殺人を繰り返したのか——。命を産み落とす＜母親＞と奪う＜殺人者＞。いわば究極の二面性を持ったイシンという女性を、時に狂気的に時に温かく演じている。そんなイシンの息子で刑事となったチャ・スヨル役にはチャン・ドンユンがキャスティングされている。連続殺人犯"カマキリ"の息子でありながら刑事として生きる自分に矛盾を感じ、自身の正義感にすら疑念を抱いてしまうスヨル。それでも先輩刑事チェ・ジュンホの言葉「5人が死んだからお前が5人を救え」を胸に、ひとりでも多くの人を救うことに執念を燃やす刑事役として強い存在感を示す。断絶されたはずの親子関係の糸がある事件をきっかけに再び結ばれ始めるとき、明らかになる真実とそれぞれの想いとは—!? コ・ヒョンジョンとチャン・ドンユンが魅せる新しい"親子ケミ"に注目したい。

また、スヨルを温かく見守り、先輩として世話を焼く係長チェ・ジュンホ役にはチョ・ソンハ、自身の過去にある後悔を抱えながら捜査に没頭する主任キム・ナヒ役はイエルが演じる。20年前、自供と引き換えに連続殺人犯"カマキリ"であるイシンと取引をし、今もなお関係が続くジュンホ。スヨルも知らないイシンの母としての顔を知っており、また、イシンの起こした事件に大きくかかわる負い目を抱えている。スヨルの異動先である協力犯罪捜査隊の主任ナヒは、突然現れ班長に着任したスヨルを「捜査のためならば」と受け入れるが、ジュンホとスヨルが秘密裏に動くことに疑念を抱く。また、彼女もまた母として下した過去の後悔から"カマキリ"に自分を重ねるのだった—。イシンの過去の犯行に救われたことで彼女に心酔し、"カマキリ"を信仰して大人になった子供たちや、捜査を進める協力犯罪捜査隊のメンバーなど複雑に交わる人間模様、実力派たちの集結でさらに深まるストーリー展開を楽しんでいただきたい。

DVDレンタルは、9月2日よりVol.1〜4（第1話〜8話）が、Vol.5〜8（第9話〜16話）は10月2日から開始となる。