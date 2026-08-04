シリーズ最新作にして最終作『ジュマンジ／オープンワールド』の公開が12月25日に決定

世界中で大ヒットを記録したアクション・アドベンチャー・シリーズ『ジュマンジ』の最新作にして最終作『ジュマンジ／オープンワールド』（配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）が2026年12月25日、日米同時公開となる。この発表にあわせ、予告編が公開となった。

『ジュマンジ／オープンワールド』は、謎のボードゲームからジャングルの動物たちが現実世界へ飛び出してくる大騒動を描いた、ロビン・ウィリアムズ主演『ジュマンジ』（1985）のシリーズ最新作。2017年、設定を一新した『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』では、逆に若者たちがゲームの世界へ吸い込まれ、屈強な冒険家ブレイブストーン博士（ドウェイン・ジョンソン）らを始めとする「アバター」の肉体で冒険し、そのアバターのプレイヤー入れ替わりも楽しめ るアドベンチャーが展開された。『ウェルカム・トゥ・ジャングル』は、全世界興行収入9億5,000万ドル超の特大ヒットとなり、続く『ジュマンジ／ネクスト・レベル』（2019）も全世界興行収入8億ドル超を記録した。そして7年の時を経て、本作は原点回帰のアプローチで臨む。

今回公開となった予告編の幕開けは、クリスマス・イルミネーションが輝く雪の町。しかし、空は不気味な緑色の光に覆われ、住宅街をキリンの群れが悠々と横切り、ダイナーの前をダチョウの大群が疾走する――どこからどう見ても"ジュマンジ"な光景が、現実世界を侵食していく。かつてゲームの世界を冒険し、生還を果たした若者スペンサーたちが駆け込んだダイナーで待っていたのは、ゲームのアバターであるはずのブレイブストーン博士本人。さらにルビー・ラウンドハウス（ カレン・ギラン）、フランクリン・"ムース"・フィンバー（ケヴィン・ハート）、シェリー・オベロン教授（ジャック・ブラック）まで現実世界に勢ぞろいし、オベロンはひと言、「ここはジュマンジではない」。ゲームと現実の境界は、完全に崩壊してしまったのだ。しかも彼らは「デモ設定」のままで、どこか様子がおかしい。そこへ巨大なサイがダイナーの壁をぶち破って乱入するパニックが。ゲームキャラ特有の妙にぎこちない走り方で雪の町を駆け抜けるアバターたち、雪道を爆走するカーチェイス、そして車外に出たオベロンがトラックに撥ね飛ばされた直後、何事もなかったかのように「さあ出発だ！」と復活する「ゲームならでは」のギャグまで、笑いとアクションがノンストップで押し寄せる。この大混乱を収拾する方法はただ一つ――溢れ出したすべてを、ゲームの中へ「戻す」こと。果たしてスペンサーたちは暴走するジュマンジを封じ込め、平和なクリスマスの町を取り戻せるのか――？